Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Em mensagem de Ano Novo, papa Francisco condena violência contra mulher
"Precisamos de paz"

Em mensagem de Ano Novo, papa Francisco condena violência contra mulher

"Quanta violência existe contra a mulher! Chega! Machucar uma mulher é ultrajar a Deus, que tirou a humanidade de uma mulher", disse o pontífice neste sábado (1°)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 jan 2022 às 16:49

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 16:49

O papa Francisco aconselhou o mundo neste sábado (1º) a "arregaçar as mangas" pela paz em sua mensagem de Ano Novo, na qual pediu aos fiéis que sejam positivos e trabalhem para construir uma sociedade melhor.
Em mensagem de Ano Novo, papa Francisco condena violência contra mulher e pede paz
Em mensagem de Ano Novo, papa Francisco condena violência contra mulher e pede paz Crédito: Reprodução | Instagram @franciscus
No 55º Dia Mundial da Paz, o pontífice dedicou seu discurso para encorajar o fim da violência e disse à multidão reunida na Praça de São Pedro para manter a paz em seus pensamentos.
"Vamos voltar para casa pensando em paz, paz, paz. Precisamos de paz", disse o papa após a oração do Angelus. Sob um céu ensolarado, Francisco lembrou aos fiéis que a paz exige "gestos concretos", como perdoar os outros e promover a justiça.
Mais cedo, durante a missa na Basílica de São Pedro em homenagem à Virgem Maria, Francisco fez uma homilia na qual chamou a violência contra as mulheres um insulto a Deus.
"Quanta violência existe contra a mulher! Chega! Machucar uma mulher é ultrajar a Deus, que tirou a humanidade de uma mulher"
Papa Francisco -
Francisco dedicou a sua homilia às mulheres e mães, e disse que são elas que "conseguem manter juntos o sonho e o concreto, evitando desvios do pragmatismo asséptico e da abstração". As mães, continuou, "sabem como manter unidos os fios da vida" e, portanto, são essenciais no mundo de hoje, pois são "capazes de tecer fios de comunhão, que se contrapõem aos arames farpados das divisões, que são tantos".
(Com informações de agências internacionais)

Veja Também

Veja o espetáculo de fogos silenciosos em Vila Velha para receber 2022

Turistas com sintomas de gripe podem buscar unidades de atendimento no ES

Poço do Egito: o lugar paradisíaco que atrai locais e estrangeiros em Iúna

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Papa Francisco Violência Contra a Mulher Igreja Católica Réveillon
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Próximo governador precisará olhar para os esteios da arrecadação do ES
Imagem de destaque
Fim da escala 6x1, produtividade estagnada e atraso social
Imagem de destaque
Oportunidades imobiliárias em meio à 'tempestade global'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados