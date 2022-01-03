Cruzeiros cancelados: saiba os direitos de quem tem pacote comprado

A lógica do Código de Defesa do Consumidor (CDC) é a de que, quem explora a atividade, no caso as empresas, é que têm de responder por eventuais prejuízos gerados. Assim sendo, as empresas não podem dizer que não sabiam da pandemia ou de alguma restrição. Além disso, não é possível mais falar em algo completamente imprevisto. A empresa vai ter de devolver o valor pago, já que não entregou o produto ou serviço. Para diminuir eventuais prejuízos, a empresa vai ter que comprovar que adotou todas as medidas possíveis e deu toda a atenção possível aos consumidores lesados. Ficando provado que a empresa não fez tudo e demorou avisar os consumidores, poderá gerar pagamento de indenização por dano moral, mas isso vai depender do caso.