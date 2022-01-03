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Cruzeiros cancelados: saiba os direitos de quem tem pacote comprado

Especialistas explicam o que deve ser feito em caso de cancelamento da viagem de navio por causa da pandemia ou por qualquer outro motivo
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

03 jan 2022 às 18:52

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 18:52

Cruzeiro Costa
Temporada de cruzeiros foi suspensa no Brasil Crédito: Divulgação
Cruzeiros cancelados: saiba os direitos de quem tem pacote comprado
atual temporada de cruzeiros no Brasil está suspensa até 21 de janeiro deste ano. O anúncio foi feito pela Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (CLIA Brasil) na tarde desta segunda-feira (3). O órgão afirma que a interrupção foi voluntária.
Por risco à saúde pública, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já havia emitido, no último domingo (2), um comunicado contraindicando o embarque de passageiros em navios de cruzeiros que operam no país.
O documento fez menção às viagens programadas para os próximos dias, levando em consideração o aumento de casos confirmados de coronavírus e o surto a bordo das embarcações.

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No último dia de 2021, a agência já havia reforçado a necessidade de interrupção da temporada de navios de cruzeiro na costa brasileira. Os cinco navios em operação na costa nacional registraram casos de Covid-19.
São eles: MSC Preziosa, Costa Fascinosa, MSC Seaside, MSC Splendida e Costa Diadema. A Anvisa havia detectado 301 casos de pessoas infectadas até o dia 31 de dezembro. O MSC Splendida foi impedido de fazer seu próximo cruzeiro por causa da doença.
Para saber quais os direitos e que procedimentos podem ser adotados pelos clientes, A Gazeta ouviu especialistas em Direito do Consumidor.
O advogado Diego Pimenta Moraes explicou que a lei 14.186, de julho de 2021 deixou de vigorar em dezembro de 2021. Sendo assim, contratos relacionados a eventos e pacotes turísticos impactados pela pandemia devem ser analisados conforme o que indica o Código de Defesa do Consumidor.

TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE VIAGENS CANCELADAS NA PANDEMIA

Como fica a situação dos consumidores que já compraram passagens e foram informados que as viagens não serão realizadas por causa da Covid-19?

Até o dia 31 de dezembro, havia uma regulamentação provisória da lei 14.186/2021 que estabelecia que eventos cancelados em decorrência da pandemia poderiam ser remarcados. Não havendo mais uma regulamentação específica, casos a partir do dia primeiro de janeiro devem seguir a regra geral do Código de Defesa do Consumidor.

E o que o Código de Defesa do Consumidor determina?

Segundo o CDC, o consumidor que teve cancelada a viagem terá direito a ser ressarcido por todos os prejuízos. Não importa se o cancelamento se deu em razão da pandemia. O consumidor terá direito à devolução do que pagou para contratar o serviço e terá direito também de ser indenizado pelas despesas registradas para chegar ao local, eventuais reservas de hotel, tudo que ele teve de custear será indenizado. 

O que é preciso fazer para receber o dinheiro de volta?

Essas questões, sobretudo a indenização pelos prejuízos gerados ao consumidor, vão exigir ação judicial. O consumidor só vai ter ressarcido os valores que ele gastou para chegar até o local do embarque - quando ele foi surpreendido pelo não embarque, ou no caso ter sido comunicado sobre o cancelamento no meio da viagem - depois que reunir todos os documentos que provem o prejuízo que ele suportou e entrar com uma ação judicial.

No caso de proibição do governo ou recomendação de suspensão, a empresa pode alegar desconhecimento e não devolver o dinheiro pago pelo serviço ainda não executado?

A lógica do Código de Defesa do Consumidor (CDC) é a de que, quem explora a atividade, no caso as empresas, é que têm  de responder por eventuais prejuízos gerados. Assim sendo, as empresas não podem dizer que não sabiam da pandemia ou de alguma restrição. Além disso, não é possível mais falar em algo completamente imprevisto. A empresa vai ter de devolver o valor pago, já que não entregou o produto ou serviço. Para diminuir eventuais prejuízos, a empresa vai ter que comprovar que adotou todas as medidas possíveis e deu toda a atenção possível aos consumidores lesados. Ficando provado que a empresa não fez tudo e demorou avisar os consumidores, poderá gerar pagamento de indenização por dano moral, mas isso vai depender do caso.

E se o consumidor estiver com medo do contágio e decidir não viajar. O que acontece?

Como não há uma regulamentação provisória, o consumidor teria de se submeter ao que está previsto no contrato. Normalmente, essas rescisões preveem multa. Aí vai depender de quando o consumidor comprou, se há chance de remarcação ou o pagamento de uma taxa extra para cancelar a viagem e receber parte do dinheiro de volta. A sugestão é que o consumidor negocie com a empresa.
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