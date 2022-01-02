MSC identifica grupo com suspeita de Covid-19 em cruzeiro no Rio de Janeiro

Um dia após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendar a suspensão da temporada de transatlânticos, novos casos de suspeita de Covid-19 foram registrados a bardo de um navio de cruzeiro, desta vez no MSC Preziosa, que se encontra próximo a Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. A empresa responsável pelo navio emitiu nota confirmando os casos.

"(...) identificamos um pequeno número de casos de Covid-19 entre as pessoas que estão a bordo do MSC Preziosa, que representa 0,6% do total da população a bordo", informou a empresa. "Todos os casos são assintomáticos ou com sintomas leves".

A companhia identificou os casos na rotina de monitoramento de saúde, que inclui testagens frequentes e diárias de 10% dos hóspedes e tripulantes. O grupo foi isolado em uma seção dedicada e separada do navio, em cabines com varanda, seguindo as medidas previstas para este tipo de situação.