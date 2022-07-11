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Ataque

Prefeitura de Itapemirim tem sistema invadido e hackers pedem resgate

Segundo o órgão, os criminosos deixaram uma mensagem em inglês pedindo pagamento de resgate para liberarem o sistema. Administração municipal tenta resolver o problema
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

11 jul 2022 às 16:06

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 16:06

Prefeitura de Itapemirim divulgou nas redes sociais, na tarde desta segunda-feira (11), que o sistema de processo digital do município sofreu um ataque hacker. Segundo o órgão, os criminosos estão pedindo pagamento de resgate.
Prédio da Prefeitura de Itapemirim, no Sul do Estado do Espírito Santo. Foto de setembro de 2015
Prefeitura de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
De acordo com o comunicado da prefeitura, o ataque cibernético aconteceu na noite de domingo (10). “Os criminosos deixaram uma mensagem em inglês pedindo pagamento de resgate, para a liberação do sistema”, informou.
O órgão disse que, por conta da invasão, alguns serviços do sistema – que é de tramitação de processos – estão prejudicados, mas autoridades estão sendo acionadas a fim de resolver o problema. “A equipe técnica da prefeitura está trabalhando para solucionar o incidente o mais rápido possível. Os órgãos competentes estão sendo acionados, para que as autoridades responsáveis adotem as medidas cabíveis”, finalizou.
Na manhã desta terça (12), ainda segundo a Prefeitura, não ocorreu perda financeira, somente de parte dos dados. A administração esclareceu  que tem back up (cópia de segurança) e tudo está sendo regularizado. Um boletim de ocorrência foi registrado, segundo a assessoria.
Sobre o crime, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Delegacia Regional de Itapemirim e o segue sob investigação. Detalhes da investigação não serão divulgados no momento.

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