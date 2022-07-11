Prefeitura de Itapemirim tem sistema invadido e hackers pedem resgate

Prefeitura de Itapemirim divulgou nas redes sociais, na tarde desta segunda-feira (11), que o sistema de processo digital do município sofreu um ataque hacker. Segundo o órgão, os criminosos estão pedindo pagamento de resgate.

Prefeitura de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

De acordo com o comunicado da prefeitura, o ataque cibernético aconteceu na noite de domingo (10). “Os criminosos deixaram uma mensagem em inglês pedindo pagamento de resgate, para a liberação do sistema”, informou.

O órgão disse que, por conta da invasão, alguns serviços do sistema – que é de tramitação de processos – estão prejudicados, mas autoridades estão sendo acionadas a fim de resolver o problema. “A equipe técnica da prefeitura está trabalhando para solucionar o incidente o mais rápido possível. Os órgãos competentes estão sendo acionados, para que as autoridades responsáveis adotem as medidas cabíveis”, finalizou.

Na manhã desta terça (12), ainda segundo a Prefeitura, não ocorreu perda financeira, somente de parte dos dados. A administração esclareceu que tem back up (cópia de segurança) e tudo está sendo regularizado. Um boletim de ocorrência foi registrado, segundo a assessoria.