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Invasão

Sistema de dados da Prefeitura de Alegre é atacado por hackers

Caso foi detectado nesta segunda-feira (6). Segundo a prefeitura, não há informações sobre o vazamento dos dados, até o momento

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 13:52

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 jun 2022 às 13:52
Hacker
Um vírus foi inatalado no sistema da prefeitura de Alegre  Crédito: Pixabay
O sistema de dados do município de Alegre, na Região do Caparaó, foi afetado após um ataque hacker, detectado na manhã desta segunda-feira (6). De acordo com a prefeitura, não há informações sobre o vazamento desses dados, até o momento.
Segundo divulgação do município, os ataques aos servidores aconteceram no fim de semana. Foi instalado um vírus conhecido como Ransomware.
“Após a confirmação nesta data (6), a equipe do NTI (Núcleo de Tecnologia da Informação) executou medidas para isolamento da ameaça, onde estudos preliminares indicaram que grande parte dos dados foi afetada, impedindo o acesso por parte dos setores que fazem uso desses sistemas”, informou o município, por meio de nota.
Todos os serviços da prefeitura estão indisponíveis por tempo indeterminado. Um boletim unificado também foi formalizado, para que as autoridades responsáveis tomem as medidas cabíveis. A prefeitura informou ainda que está trabalhando para tentar solucionar o incidente o mais rápido possível.

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