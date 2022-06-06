Sistema de dados da Prefeitura de Alegre é atacado por hackers

Um vírus foi inatalado no sistema da prefeitura de Alegre Crédito: Pixabay

O sistema de dados do município de Alegre , na Região do Caparaó, foi afetado após um ataque hacker, detectado na manhã desta segunda-feira (6). De acordo com a prefeitura, não há informações sobre o vazamento desses dados, até o momento.

Segundo divulgação do município, os ataques aos servidores aconteceram no fim de semana. Foi instalado um vírus conhecido como Ransomware.

“Após a confirmação nesta data (6), a equipe do NTI (Núcleo de Tecnologia da Informação) executou medidas para isolamento da ameaça, onde estudos preliminares indicaram que grande parte dos dados foi afetada, impedindo o acesso por parte dos setores que fazem uso desses sistemas”, informou o município, por meio de nota.