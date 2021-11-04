Prefeitura de Vitória registra ocorrência sobre possível ataque hacker

Os serviços da Prefeitura Municipal de Vitória ficaram fora do ar por quase uma semana e, nesta quarta-feira (3), o órgão público revelou a possibilidade de ter sofrido um ataque hacker. Um boletim de ocorrência foi registrado junto à Polícia Civil , que vai investigar o caso.

Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Subsecretaria de Tecnologia da Informação (Sub-TI) informou que todos os serviços de TI da prefeitura, incluindo os sistemas e serviços on-line, foram retirados do ar no dia 22 de outubro em caráter preventivo, seguindo recomendações de boas práticas para análise do ambiente da rede de dados da administração municipal.

Naquela data, a equipe recebeu um alerta de segurança e decidiu por isolar todo o ambiente de rede e dos servidores, tornando inacessíveis os serviços de TI da prefeitura, incluindo arquivos, acesso à internet e outros sistemas. Os principais serviços foram normalizados na última sexta-feira (29).

Site da Prefeitura de Vitória ficou fora do ar por dias Crédito: Reprodução Prefeitura de Vitória

À reportagem, a Prefeitura de Vitória explicou que estão normalizados o agendamento de vacinas, a emissão de nota fiscal, certidões, protocolo virtual, Trabalha Vix, Alvará Mais Fácil, Porta a Porta Portal de Compras e 156 Online.

Em nota, a administração municipal informou que registrou um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil de maneira preventiva, e disse que o que de fato aconteceu ainda está sendo apurado.

"Com relação à possibilidade de ter sido um ataque, a prefeitura aguarda resultado da análise que está sendo realizada por empresa de segurança", finalizou o órgão.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil para saber mais detalhes sobre o boletim de ocorrência registrado pela prefeitura e se algum suspeito já foi identificado. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

ALVO DE ATAQUE HACKER EM 2020