Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após queda do site

Prefeitura de Vitória registra ocorrência sobre possível ataque hacker

Site da administração municipal ficou fora do ar por quase uma semana. Um boletim de ocorrência foi registrado junto à Polícia Civil, que vai investigar o caso
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

03 nov 2021 às 21:02

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 21:02

Os serviços da Prefeitura Municipal de Vitória ficaram fora do ar por quase uma semana e, nesta quarta-feira (3), o órgão público revelou a possibilidade de ter sofrido um ataque hacker. Um boletim de ocorrência foi registrado junto à Polícia Civil, que vai investigar o caso.
Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Subsecretaria de Tecnologia da Informação (Sub-TI) informou que todos os serviços de TI da prefeitura, incluindo os sistemas e serviços on-line, foram retirados do ar no dia 22 de outubro em caráter preventivo, seguindo recomendações de boas práticas para análise do ambiente da rede de dados da administração municipal.
Naquela data, a equipe recebeu um alerta de segurança e decidiu por isolar todo o ambiente de rede e dos servidores, tornando inacessíveis os serviços de TI da prefeitura, incluindo arquivos, acesso à internet e outros sistemas. Os principais serviços foram normalizados na última sexta-feira (29).
Site da Prefeitura de Vitória está fora do ar
Site da Prefeitura de Vitória ficou fora do ar por dias Crédito: Reprodução Prefeitura de Vitória
À reportagem, a Prefeitura de Vitória explicou que estão normalizados o agendamento de vacinas, a emissão de nota fiscal, certidões, protocolo virtual, Trabalha Vix, Alvará Mais Fácil, Porta a Porta Portal de Compras e 156 Online.
Em nota, a administração municipal informou que registrou um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil de maneira preventiva, e disse que o que de fato aconteceu ainda está sendo apurado.
"Com relação à possibilidade de ter sido um ataque, a prefeitura aguarda resultado da análise que está sendo realizada por empresa de segurança", finalizou o órgão.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil para saber mais detalhes sobre o boletim de ocorrência registrado pela prefeitura e se algum suspeito já foi identificado. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

ALVO DE ATAQUE HACKER EM 2020

Há menos de um ano, a Prefeitura de Vitória foi alvo de um ataque de hackers. Durante a madrugada do dia 8 de novembro de 2020, usuários invadiram o sistema, o que causou a suspensão de alguns serviços.
O site voltou a funcionar no dia 12, quatro dias depois. Porém, dez dias após o ocorrido, alguns serviços ainda estavam indisponíveis. Na ocasião, os danos ao sistema foram similares ao ocorrido no Superior Tribunal de Justiça dias antes. A rede do STJ também sofreu com interrupção de julgamentos.

Veja Também

Instagram tem instabilidade em vários países

Vitória prorroga prazo para pagamento de IPTU e outros impostos

De rastreador a cadeado: veja funções pouco conhecidas do Bluetooth

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Prefeitura de Vitória Vitória (ES) Ataque Hacker
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BR 101 é interditada após tombamento de carreta de eucalipto em Jaguaré
Imagem de destaque
Dólar de volta a R$ 5 surpreende, mas deveria?
Imagem de destaque
Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 13 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados