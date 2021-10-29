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Após queda do site

Vitória prorroga prazo para pagamento de IPTU e outros impostos

Portal voltou a funcionar na quarta (27), após ficar cinco dias fora do ar. Prazos para o pagamento de impostos e de taxas municipais, que haviam sido suspensos, foram prorrogados

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 17:07

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

29 out 2021 às 17:07
O site da Prefeitura de Vitória, que ficou cinco dias integralmente fora do ar e até esta sexta-feira (29) ainda não teve os serviços completamente retomados, anunciou a prorrogação das datas de recolhimento de impostos municipais, entre eles o IPTU, ITBI e ISSQN.
A prefeitura prorrogou para o dia 8 de novembro a data de recolhimento da oitava cota de IPTU — de parcelamento e compromisso de pagamento firmados junto à Secretaria Municipal de Fazenda, cujo vencimento era de 22 a 29 de outubro; de ITBI, com vencimento entre 22 e 29 de outubro; da segunda cota do ISSQN; e de demais cobranças de dívidas relativas a lançamentos tributários ou não, inscritos em dívida ativa ou não, com vencimento entre 22 e 29 de outubro.
Fachada da Prefeitura de Vitória: contrato da folha de pagamento com banco será de 5 anos
Fachada da Prefeitura de Vitória: contrato da folha de pagamento com banco será de 5 anos Crédito: André Sobral/Divulgação
Vitória prorroga prazo para pagamento de IPTU e outros impostos
A Secretaria de Gestão e Planejamento (Seges) esclareceu, em nota, que ficam suspensos prazos e tramitação de processos administrativos, conforme Decreto Municipal nº 20.090, publicado no Diário Oficial do Estado no último dia 26. Entre eles, pregões eletrônicos e processos de credenciamento.
Ainda segundo a prefeitura, os serviços estão retornando gradativamente, seguindo os protocolos de segurança do ambiente e dos sistemas. A administração municipal acrescentou que a Subsecretaria de Tecnologia da Informação (Sub-TI) atua de forma permanente para a rápida solução de instabilidade apresentada pelo site neste momento. Segundo o órgão, já estão disponíveis para a população o agendamento de vacinas, a emissão de nota fiscal, certidões, protocolo virtual, Trabalha Vix, Alvará Mais Fácil, Portal de Compras e 156 Online.
Desde o dia 22 até o início da noite da última quarta (27), o cidadão que tentava acessar o portal recebia o aviso: “Não é possível acessar esse site”. Com a queda do site, a prefeitura chegou a suspender vários serviços.
Procurada pela reportagem de A Gazeta no dia em que o site saiu do ar, a prefeitura informou que a Subsecretaria de Tecnologia da Informação (Sub-TI) havia identificado um incidente de segurança na rede de dados e que o trabalho de análise tinha sido iniciado, mas sem prazo para normalização dos serviços. 
Em nota, a Prefeitura de Vitória não explicou se o sistema sofreu algum tipo de ataque para estar há tanto tempo fora do ar, mas reiterou que não houve vazamento de dados, seja de munícipes, servidores públicos ou empresas.

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