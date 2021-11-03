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Problemas na rede

Instagram tem instabilidade em vários países

O site Downdetector, que monitora reclamações, computou mais de 10 mil registros por volta das 16h. O Brasil é um dos países afetados
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 nov 2021 às 17:25

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 17:25

Instagram: especialista diz como proteger a rede social de ataques
A instabilidade ocorre cerca de um mês após a pane global que deixou Instagram, WhatsApp e Facebook fora do ar por mais de seis horas. Crédito: Divulgação
Usuários de diversos países relatam problemas para acessar a rede social Instagram na tarde desta quarta-feira (3).
site Downdetector, que monitora reclamações, computou mais de 10 mil registros por volta das 16h. O Brasil é um dos afetados.
De acordo com manifestações em outras redes sociais, há dificuldade para enviar mensagens e para carregar a rede social no computador.
Procurada, a empresa detentora da plataforma -agora chamada de Meta- ainda não se manifestou.
A instabilidade ocorre cerca de um mês após a pane global que deixou Instagram, WhatsApp e Facebook fora do ar por mais de seis horas.

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