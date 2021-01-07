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Trump é banido de Facebook e Instagram ao menos até fim do mandato

"Acreditamos que os riscos de permitir que o presidente [Trump] continue a usar nossos serviços durante este período são simplesmente grandes demais", disse Zuckerberg

Publicado em 

07 jan 2021 às 14:26

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 14:26

Instagram e Facebook apresentaram instabilidade
Instagram e Facebook baniram a conta de Donald Trump Crédito: Befunky
O presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou nesta quinta-feira (7) que as contas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na plataforma e no Instagram serão banidas pelo menos durante as duas semanas até a posse do democrata Joe Biden, programada para 20 de janeiro.
"Acreditamos que os riscos de permitir que o presidente [Trump] continue a usar nossos serviços durante este período são simplesmente grandes demais", disse Zuckerberg em um comunicado publicado em sua plataforma.
A decisão do Facebook ocorre após a invasão do Capitólio nesta quarta-feira (6) durante a sessão conjunta entre deputados e senadores que certificaria a vitória de Biden. Insuflados por Trump, que fez um comício em Washington horas antes, centenas de extremistas entraram no prédio que sedia o Congresso americano.
"Os eventos chocantes das últimas 24 horas demonstram claramente que o presidente Donald Trump pretende usar seu tempo restante no cargo para minar a transição pacífica e legal de poder para seu sucessor eleito, Joe Biden", afirma Zuckerberg em sua declaração.
Alegando risco de violência, o Facebook já havia removido nesta quarta um vídeo publicado pelo líder republicano em que ele pedia que os manifestantes fossem para casa, mas voltava a afirmar falsamente que as eleições foram fraudadas.
O mesmo conteúdo também recebeu alertas antes de ser removido pelo Twitter, que excluiu ainda uma publicação em que Trump dizia que o vice-presidente Mike Pence "não teve a coragem de fazer o que deveria ter sido feito" para proteger os EUA e sua Constituição.
Zuckerberg afirmou ainda que, nos últimos anos, o Facebook permitiu que Trump usasse a rede social de acordo com as regras da plataforma, embora em algumas ocasiões tenha achado necessário adicionar alertas em alguns conteúdos.
"Fizemos isso porque acreditamos que o público tem direito ao mais amplo acesso possível ao discurso político, mesmo ao discurso polêmico", explicou o executivo. "Mas o contexto atual agora é fundamentalmente diferente, envolvendo o uso de nossa plataforma para incitar uma insurreição violenta contra um governo eleito democraticamente."

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