"Caladão": o que se sabe sobre a pane mundial de redes sociais?

Instagram, WhatsApp e Facebook apresentaram instabilidades por pelo menos seis horas nesta segunda-feira (4) e outros serviços também foram impactados Crédito: Divulgação

Segundo apuração do site G1, a principal hipótese é que se trate de um erro de DNS, espécie de GPS ou "agenda de contatos" responsável por levar os internautas às páginas. Por volta das 13h10, o portal Downdetector, que monitora reclamações sobre serviços da internet, registrava cerca de 40 mil queixas sobre o WhatsApp, 10 mil relacionadas ao Instagram e 5 mil com relação ao Facebook.

Antes de Mark Zuckerberg, o primeiro executivo da empresa a se pronunciar foi Mike Schroepfer, diretor de tecnologia do Facebook. "Nossas sinceras desculpas a todos os afetados pela interrupção dos serviços do Facebook neste momento. Estamos passando por problemas em nossas redes e nossos times estão trabalhando para resolver essa situação o mais rápido possível", disse.

POSICIONAMENTO DAS EMPRESAS

Em postagens no Twitter, as empresas se manifestaram e o aplicativo de mensagens instantâneas reconheceu o problema e informou que está trabalhando para que as coisas voltem ao normal quanto antes. Veja abaixo:

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.



Thanks for your patience! — WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021

Tradução: Estamos cientes de que algumas pessoas estão enfrentando problemas com o WhatsApp no momento. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal e enviaremos uma atualização aqui o mais rápido possível. Obrigado pela sua paciência!

A falha atingiu principalmente o Brasil, mas também foi constatada em outros lugares do mundo. O Facebook também se pronunciou sobre a instabilidade.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

Tradução: Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente.

O perfil oficial do Instagram também se posicionou sobre a falha e dificuldade que os internautas enfrentam nesta tarde para acessar a plataforma. "Tenha paciência conosco", pediu.

Instagram and friends are having a little bit of a hard time right now, and you may be having issues using them. Bear with us, we’re on it! #instagramdown — Instagram Comms (@InstagramComms) October 4, 2021

Tradução: O Instagram e os amigos estão passando por um período difícil agora, e você pode estar tendo problemas para usá-los. Tenha paciência conosco, estamos nisso! #instagramdown

RECLAMAÇÕES SOBRE OPERADORAS

De acordo com o G1, não há informações que liguem as falhas apresentadas nos aplicativos do Facebook à instabilidade de operadoras, mas reclamações sobre telefonia e internet também cresceram nesta segunda-feira.

O Downdetector registrou picos de reclamações para Claro, Vivo, Tim e Oi no Brasil. Nos Estados Unidos, houve queixas para os serviços Amazon Web Services, Google, T-Mobile, e AT&T.

OUTROS APPS TAMBÉM APRESENTARAM INSTABILIDADE

Sem acesso aos aplicativos do Facebook, o Telegram se tornou o modo de se comunicar de muitos internautas, além do TikTok e do Twitter — usado pela empresa de Zuckerberg para comunicar a queda de seus aplicativos.

Após usuários relatarem a queda das redes sociais WhatsApp, Instagram e Facebook, outra alternativa encontrada para troca de mensagens pela internet apresentou instabilidade: o Telegram . O portal Downdetector registrou um aumento no nível de reclamações. O número começou a aumentar pouco depois do meio-dia, atingindo o maior nível no dia às 14h57.

Entre outros aplicativos que apresentaram instabilidade ou queda, estão: Twitter, Google, Whatsapp Business, Microsoft Teams, TikTok, Gmail, Youtube, Facebook Messenger, Google Meet, Zoom, Spotify, Google Play, Amazon, Outlook, Discord, SnapChat, Nubank, Caixa, Bradesco e Itaú.

MEMES NO TWITTER

No Twitter, rede ao lado, internautas aproveitaram para reclamar e fazer piada sobre a queda dos serviços, com direito a muitos memes. Veja abaixo:

o motivo pelo qual o whatsapp caiu pic.twitter.com/YwXVx0RSnp — lalanis ?️‍?⃤ (@badgirlalanis) October 4, 2021

e aí mark não vai reinicia o modem não — lusca vivot (@lucasvivot) October 4, 2021

o motivo pelo qual o whatsapp caiu pic.twitter.com/YwXVx0RSnp — lalanis ?️‍?⃤ (@badgirlalanis) October 4, 2021

QUEDA IMPACTOU VENDAS EM VITÓRIA

Durante a pandemia, as redes sociais se tornaram um dos principais meios de venda e atendimento aos clientes. De acordo com o atendente João Victor Duarte, que trabalha em uma farmácia de Bento Ferreira, os pedidos pelo WhatsApp representam 50% das vendas do estabelecimento. Eles descobriram que o aplicativo estava fora do ar enquanto um cliente fez contato para informar não estava conseguindo enviar o comprovante de depósito.

QUEDA NA BOLSA

De modo geral, o mercado americano opera em viés de baixa devido à possível antecipação para 2022 de um ciclo de alta nos juros básicos do país em resposta à inflação gerada pela escalada de preços de energia no mundo e pela quebra das cadeias de suprimento durante a pandemia, gerando escassez de insumos.

DONO DO FACEBOOK NÃO SE PRONUNCIOU

Até a última atualização desta reportagem, Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, não havia se pronunciado sobre a instabilidade nos serviços.