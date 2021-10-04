Queda do WhatsApp e Instagram impacta venda de comerciantes em Vitória

WhatsApp apresentou instabilidade nesta segunda-feira (4) Crédito: Pixabay

Durante a pandemia, as redes sociais se tornaram um dos principais meios de venda e atendimento aos clientes. De acordo com o atendente João Victor Duarte, que trabalha em uma farmácia de Bento Ferreira, os pedidos pelo WhatsApp representam 50% das vendas do estabelecimento. Eles descobriram que o aplicativo estava fora do ar enquanto um cliente fez contato para informar não estava conseguindo enviar o comprovante de depósito.

"Descobrimos que o WhatsApp tinha caído porque ele enviou o comprovante e não estava chegando. Quando ele ligou percebemos que não estava funcionando. As vendas pelo WhatsApp aqui representam 50% da demanda, porque é mais rápido e prático " João Victor Duarte - Funcionário de farmácia

Outro comerciante impactado pela queda dos aplicativos é Fabrício Girles, dono de uma mercearia no bairro Jardim Camburi, também na Capital. Ao G1 ES, ele contou que as vendas pelo WhatsApp representam 60% da demanda do comércio.

"Agora só estamos recebendo os pedidos por ligação. Mais cedo, estava conversando com uma cliente e do nada ela percebeu que a mensagem que enviou não estava carregando. Foi aí que ligou e disse que eu não estava falando mais nada. Pensei inicialmente que fosse apenas um problema no sinal de internet", disse.

Ele explicou que, apesar de alguns clientes mais antigos ainda optarem por ligar, o aplicativo facilita muito o atendimento diário.

"Se continuar assim, vai impactar no faturamento, porque o WhatsApp, querendo ou não, virou uma ferramenta de trabalho, principalmente do comércio " Fabrício Girles - Comerciante

Empreendedora e coordenadora de conteúdo digital, Ianna Rodrigues disse que a queda das redes causou um impacto muito grande no dia de trabalho.

""Como produzo conteúdo para as redes sociais, algumas publicações previstas para hoje acabaram não acontecendo. Além disso, impactou a minha comunicação com os meus clientes, já que retornos e aprovações que são feitas via WhatsApp, acabaram tendo que ser realizadas por e-mail. Como a queda aconteceu no meu horário de almoço, momento em que não estou muito ligada às redes, acabei descobrindo o ocorrido através do meu grupo de trabalho pelo Telegram", disse. " Ianna Rodrigues - Coordenador da conteúdo digital

Empreendedora teve impacto na comunicação com clientes após queda do WhatsApp Crédito: Arquivo pessoal

As clientes virtuais do brechó de moda feminina, que também fica em Jardim Camburi, também ficaram sem atendimento. As comerciantes expõem as peças em vitrine virtual e as clientes são atendidas pelo WhatsApp.