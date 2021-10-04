WhatsApp, Facebook e Instagram se posicionam sobre "caladão"

Apps enfrentam instabilidade na tarde desta segunda-feira (4) Crédito: Istockphotos

Em postagens no Twitter, as empresas se manifestaram e o aplicativo de mensagens instantâneas reconheceu o problema e informou que está trabalhando para que as coisas voltem ao normal quanto antes. Veja abaixo:

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.



Thanks for your patience! — WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021

Tradução: Estamos cientes de que algumas pessoas estão enfrentando problemas com o WhatsApp no momento. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal e enviaremos uma atualização aqui o mais rápido possível. Obrigado pela sua paciência!

Desde o início da tarde desta segunda-feira, o portal Downdetector, que monitora queixas de usuários relacionadas a aplicativos e redes sociais, registrou um aumento considerável de reclamações. A falha atinge principalmente o Brasil, mas também foi constatada em outros lugares do mundo. O Facebook também se pronunciou sobre a instabilidade.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

Tradução: Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente.

O perfil oficial do Instagram também se posicionou sobre a falha e dificuldade que os internautas enfrentam nesta tarde para acessar a plataforma. "Tenha paciência conosco", pediu.

Instagram and friends are having a little bit of a hard time right now, and you may be having issues using them. Bear with us, we’re on it! #instagramdown — Instagram Comms (@InstagramComms) October 4, 2021