WhatsApp, Facebook e Instagram se posicionam sobre "caladão"

Com a instabilidade também do aplicativo de mensagens Telegram, ainda não se sabe qual é a explicação para a queda das redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp desde o início da tarde desta segunda-feira (4).
Em postagens no Twitter, as empresas se manifestaram e o aplicativo de mensagens instantâneas reconheceu o problema e informou que está trabalhando para que as coisas voltem ao normal quanto antes. Veja abaixo:
Tradução: Estamos cientes de que algumas pessoas estão enfrentando problemas com o WhatsApp no momento. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal e enviaremos uma atualização aqui o mais rápido possível. Obrigado pela sua paciência!
Desde o início da tarde desta segunda-feira, o portal Downdetector, que monitora queixas de usuários relacionadas a aplicativos e redes sociais, registrou um aumento considerável de reclamações. A falha atinge principalmente o Brasil, mas também foi constatada em outros lugares do mundo. O Facebook também se pronunciou sobre a instabilidade.
Tradução: Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente.
O perfil oficial do Instagram também se posicionou sobre a falha e dificuldade que os internautas enfrentam nesta tarde para acessar a plataforma. "Tenha paciência conosco", pediu.
Tradução: O Instagram e os amigos estão passando por um período difícil agora, e você pode estar tendo problemas para usá-los. Tenha paciência conosco, estamos nisso! #instagramdown