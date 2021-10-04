Caiu? Usuários relatam instabilidade de WhatsApp, Facebook e Instagram

Usuários das redes sociais reclamam de queda no WhatsApp, Instagram e Facebook nesta segunda (4) Crédito: imagem de HeikoAL por Pixabay

Usuários das redes sociais Whastapp, Instagram e Facebook relataram queda dos serviços na manhã desta segunda-feira (4). A situação permanece nesta tarde. As principais queixas são a respeito de dificuldade de acesso aos aplicativos e não carregamento das mensagens e outras configurações.

O portal Downdetector, que monitora queixas de usuários a respeito de aplicativos e redes sociais, registrou aumento considerável de reclamações a partir das 12h30 desta segunda-feira.

Usuários de Whatsapp, Facebook e Instagram relataram instabilidade na manhã desta segunda (4) Crédito: Reprodução/Downdetector

Segundo o Downdetector, a maior parte das queixas dos usuários do Whatsapp é em relação ao aplicativo móvel, com 43% das reclamações. Os principais outros relatos de problemas são a respeito do envio de mensagens (33%) e website (24%).

Usuários de Whatsapp, Facebook e Instagram relataram instabilidade na manhã desta segunda (4) Crédito: Reprodução/Downdetector

O Instagram também reúne a maior parte das reclamações referentes ao aplicativo móvel, 44% dos usuários se queixando disso. As outras reclamações estão concentradas em conexão com o servidor (31%) e website (25%), também conforme dados do Downdetector.

Usuários de Whatsapp, Facebook e Instagram relataram instabilidade na manhã desta segunda (4) Crédito: Reprodução/Downdetector

O Facebook, por sua vez, reúne a maior parte das reclamações em torno do website, com 63% dos usuários relatando este problema. O Downdetector aponta que as outras críticas são a respeito de conexão com o servidor (24%) e aplicativo móvel (13%).

USUÁRIOS RECLAMAM

Com a queda de WhatsApp, Instagram e Facebook, usuários das redes sociais buscaram o Twitter, que segue firme, para reclamarem da dificuldade de acesso aos aplicativos. Alguns relataram, inclusive, terem achado que o problema era na conexão com a internet antes de saberem sobre a instabilidade nos serviços.

WhatsApp, Facebook, Instagram tudo fora do ar, aquele leve surto coletivo ? — helen_sosoh (@Helen_Silva0) October 4, 2021

WhatsApp caiu, instagram caiu…

e eu achando que era minha internet kkkkk — Elias Oliveira (@EliasOliOficial) October 4, 2021

Fiquei meia hora tentando mexer na internet até entender que o problema tava no whatsapp ? — Bárbara Brito (@Barbarabrito02) October 4, 2021