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Instabilidade

Caiu? Usuários relatam instabilidade de WhatsApp, Facebook e Instagram

Número de queixas sobre os aplicativos em site especializado no monitoramento das redes sociais aumentou na manhã desta segunda-feira (4)

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 12:58

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

04 out 2021 às 12:58
Celular com vários apps, com destaque para o aplicativo de troca de mensagens WhatsApp
Usuários das redes sociais reclamam de queda no WhatsApp, Instagram e Facebook nesta segunda (4) Crédito: imagem de HeikoAL por Pixabay
Usuários das redes sociais Whastapp, Instagram e Facebook relataram queda dos serviços na manhã desta segunda-feira (4). A situação permanece nesta tarde. As principais queixas são a respeito de dificuldade de acesso aos aplicativos e não carregamento das mensagens e outras configurações.
O portal Downdetector, que monitora queixas de usuários a respeito de aplicativos e redes sociais, registrou aumento considerável de reclamações a partir das 12h30 desta segunda-feira.
Usuários de Whatsapp, Facebook e Instagram relataram instabilidade na manhã desta segunda (4)
Usuários de Whatsapp, Facebook e Instagram relataram instabilidade na manhã desta segunda (4) Crédito: Reprodução/Downdetector
Segundo o Downdetector, a maior parte das queixas dos usuários do Whatsapp é em relação ao aplicativo móvel, com 43% das reclamações. Os principais outros relatos de problemas são a respeito do envio de mensagens (33%) e website (24%). 
Usuários de Whatsapp, Facebook e Instagram relataram instabilidade na manhã desta segunda (4)
Usuários de Whatsapp, Facebook e Instagram relataram instabilidade na manhã desta segunda (4) Crédito: Reprodução/Downdetector
O Instagram também reúne a maior parte das reclamações referentes ao aplicativo móvel, 44% dos usuários se queixando disso. As outras reclamações estão concentradas em conexão com o servidor (31%) e website (25%), também conforme dados do Downdetector.
Usuários de Whatsapp, Facebook e Instagram relataram instabilidade na manhã desta segunda (4)
Usuários de Whatsapp, Facebook e Instagram relataram instabilidade na manhã desta segunda (4) Crédito: Reprodução/Downdetector
O Facebook, por sua vez, reúne a maior parte das reclamações em torno do website, com 63% dos usuários relatando este problema. O Downdetector aponta que as outras críticas são a respeito de conexão com o servidor (24%) e aplicativo móvel (13%).

USUÁRIOS RECLAMAM 

Com a queda de WhatsApp, Instagram e Facebook, usuários das redes sociais buscaram o Twitter, que segue firme, para reclamarem da dificuldade de acesso aos aplicativos. Alguns relataram, inclusive, terem achado que o problema era na conexão com a internet antes de saberem sobre a instabilidade nos serviços.

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