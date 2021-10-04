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Instabilidade

Memes dominam o Twitter após WhatsApp, Facebook e Instagram caírem

O portal Downdetector, que monitora queixas relacionadas a aplicativos e redes sociais, registrou aumento considerável de reclamações no início da tarde desta segunda (4)

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 14:19

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

04 out 2021 às 14:19
Após queda de aplicativos, memes tomam conta do Twitter
Após queda de aplicativos, memes tomam conta do Twitter Crédito: Reprodução | Twitter
Usuários das redes sociais WhatsApp, Instagram e Facebook enfrentam queda dos aplicativos desde o final da manhã desta segunda-feira (4), mas o Twitter resistiu e segue firme. O portal Downdetector, que monitora queixas de usuários relacionadas a aplicativos e redes sociais, registrou um aumento considerável de reclamações no início da tarde. Ainda não se sabe o motivo da instabilidade dos serviços — mas, na rede ao lado, internautas aproveitaram para reclamar e também fazer piada sobre o assunto, com direito a muitos memes.

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