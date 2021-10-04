Memes dominam o Twitter após WhatsApp, Facebook e Instagram caírem

Usuários das redes sociais WhatsApp, Instagram e Facebook enfrentam queda dos aplicativos desde o final da manhã desta segunda-feira (4), mas o Twitter resistiu e segue firme. O portal Downdetector, que monitora queixas de usuários relacionadas a aplicativos e redes sociais, registrou um aumento considerável de reclamações no início da tarde. Ainda não se sabe o motivo da instabilidade dos serviços — mas, na rede ao lado, internautas aproveitaram para reclamar e também fazer piada sobre o assunto, com direito a muitos memes.