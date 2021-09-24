"Vizinha transuda": Sexo barulhento viraliza no Twitter e gera debates

Intimidade e o condomínio: quando a vida sexual do vizinho incomoda Crédito: Pixabay | Reprodução

A inconveniência de algum vizinho com certeza já te incomodou. Mas será que já chegou ao extremo, ao ponto de não ter mais o que fazer? Um caso vivido pela paulista Magalli Lima, moradora do Centro de São Paulo , cuja família é do Espírito Santo , viralizou no Twitter, na última quarta-feira (22). Na web, ela narra um caso constrangedor de uma vizinha que tem tirado o sono — literalmente — dos outros condôminos.

A "tour", segundo a paulista, começou há alguns meses, quando ela mudou para o novo prédio onde todos os quartos, segundo ela, dão no mesmo vão. Com isso, acaba sendo comum escutar o vizinho. Só que a vizinha de frente de Magalli começou a incomodar — pasmem — com gemidos altos. No Twitter, a jovem narra que, no começo, era pelo menos uma vez na semana mas que, agora, a situação está insustentável. Para não dar nomes, ela chama a mulher de "vizinha transuda". Segue o fio.

Oi, gente vim contar pra vocês a história da minha vizinha transuda que tá fazendo um prédio inteiro SURTAR — A Fofoqueira q parou o Tuiter (@_magallissima) September 22, 2021

no começo uma vizinha de cima transava pela noite bem baixinho (um gemido muito bonito inclusive, viu moça). E percebia ela de vez em quando gozando modesta e feliz em seu quarto ? — A Fofoqueira q parou o Tuiter (@_magallissima) September 22, 2021

no começo era pelo menos uma vez por semana aquela gemeção. Ai parece q ela foi ganhando confiança na metelância e foi intensificando. Uma vez por semana. Duas vezes por semana. 3x por semana. as vezes eu escutava ela de tarde chegando c o boy dela só pra transar e sair. Q SAÚDE — A Fofoqueira q parou o Tuiter (@_magallissima) September 22, 2021

isso se perdurou por semanas de muito sexo dela no prédio e semanas sem. Até ela terminar o namoro aparentemente e começar a aparecer com outro boyzinho. Só q esse novo boy tbm é falante fodedor e ela começou a MANDAR ELE GEMER E GRITAR E BATER NELA. veja bem, em plena madrugada — A Fofoqueira q parou o Tuiter (@_magallissima) September 22, 2021

Em cerca de 24h, a história de Magalli já tinha mais de 130 mil curtidas, com vários internautas pedindo o desfecho da situação. Dentre muitos desdobramentos, a paulista explica que chegou a reclamar com o "seu Maomé", zelador do prédio que foi apelidado carinhosamente por ser idoso.

Constrangido com a situação, após ser acionado pela segunda vez pela jovem, o zelador do prédio contou que a "vizinha do gemidão" incomodava outros moradores também e que, em breve, será "convidada a se retirar" do imóvel.

Ok, seu maomé saiu daqui falando: FICA TRANQUILA, ELA VAI SER CONVIDADA A S RETIRAR DO PREDIO EM BREVE



pensei: eita....? porr....?..... carai — A Fofoqueira q parou o Tuiter (@_magallissima) September 22, 2021

Apesar de fazer parte do punhado de histórias cômicas que só o Twitter nos proporciona, o caso abre brecha para pensarmos neste tipo de situação. Até onde vai a liberdade do outro sem nos incomodar? Há algo a ser feito? A Revista.AG ouviu o presidente do Sindicato Patronal de Condomínios e Empresas Administradoras de Condomínios no Espírito Santo (SIPCES), Gedaias Freire da Costa, que analisou a situação.

"A penalidade não cabe quando não há infração às regras internas que pertube a coletividade. O fato, se perturbar apenas um vizinho, ou que este se sinta incomodado, deve ele, se for o caso, procurar o vizinho para resolver este o conflito", especificou.

O que fazer quando o sexo do vizinho te incomodar? Crédito: Pixabay | Reprodução

O papel do síndico neste tipo de situação é agir como agente conciliador. "Se receber reclamações, o indicado é informar a unidade causadora do ruído sobre o fato e a reclamação existente", completou o presidente.

Questionado se este é um problema comum relatado ou comentado no sindicato, Gedaias detalha que a situação ocorre, mas não de forma corriqueira. "Mesmo assim, sempre surgem informações sobre este assunto", disse.

E SE O GEMIDÃO PERTURBAR GERAL?

O presidente do SIPCES explica que, caso as reclamações sejam feitas por todos os vizinhos ou a maioria dos moradores de um prédio, em que é um problema que afeta o coletivo, o condomínio pode notificar e aplicar as penalidades previstas no regimento interno ou na convenção do condomínio.

"Essa notificação, ou a penalidade, podem alegar a perturbação do sossego e a tranquilidade dos demais vizinhos. Caso sejam atos que ocorram nas áreas comuns do condomínio, se encaixa como uso indevido dessas áreas, e também cabe a penalidade", completou.

BOAS MANEIRAS PARA EVITAR A SITUAÇÃO

Segundo Luciana Almeida, consultora de comportamento e desenvolvimento humano, a melhor forma de resolver este tipo de desavença com o vizinho (mesmo que inconveniente) é com conversa. "Tudo que se relaciona a comportamento e boas maneiras, requer bom senso. Nesse caso, não seria diferente. No caso do vizinho principalmente. Se o barulho na hora da relação sexual está demais, é claro que incomoda. É como uma TV muito alta", exemplificou.

Luciana Almeida Crédito: Mônica Zorzanelli

A dica da especialista para os desavisados de plantão é: diminuam o volume. Entenderam? "Tenta ser mais discreto, fecha as janelas. Não é sendo careta, não tem nada a ver. Dependendo da intensidade do barulho, incomoda mesmo. Gritos, gemidos, enfim. Todo mundo tem o direito do seu prazer, inclusive aquele que quer dormir e descansar", disse.

ABAIXA O VOLUME DA MÚSICA...

A consultora compartilhou com a Revista.AG sobre um exemplo interessante que viu na internet. Um porteiro que, ao abordar um morador que estava recebendo reclamações no apartamento dele (de gemidos), o abordou com a seguinte frase: os vizinhos estão pedindo para abaixar o volume da música.

"É um barulho alto, deve ser resolvido de uma forma mais amena. Não que não se deva falar, todos têm o direito de reclamar. Se é uma coisa fora do normal, se está em excesso... Uma comunicação mais assertiva e amigável. " Luciana Almeida - Consultora de comportamento e desenvolvimento humano