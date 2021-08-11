Beijo grego vira assunto no Twitter: conheça o ato e cuidados necessários

Wagner Santhiago teve um vídeo íntimo vazado de sua plataforma adulta OnlyFans. Crédito: @bearded_stars

O ex-BBB Wagner Santiago foi um dos assuntos mais comentados no início da semana após ter um vídeo íntimo vazado de sua conta na plataforma adulta OnlyFans. Nas imagens, que viralizaram no Twitter, o ex-BBB recebe sexo oral de uma mulher, conhecido como "beijo grego". O ato sexual voltou a ser o assunto do momento.

Ao UOL, Santiago reafirmou que vai buscar os responsáveis por tornar o conteúdo público. "Penso em ampliar essa discussão sobre a liberdade dos corpos e, ao mesmo tempo, filtrar melhor os assinantes para que vazamentos maldosos não voltem a acontecer". E complementou: "Pleno 2021 e as pessoas chocadas com um beijo grego entre pessoas, dispostas, em desconstrução, e felizes pela liberdade que podem dar a seus corpos. Isso é inadmissível”.

O QUE É BEIJO GREGO? O beijo grego é o ato de usar a boca e/ou a língua para acariciar o ânus da pessoa durante o ato sexual. O nome se popularizou porque a prática surgiu na Grécia Antiga. No início, o ato era praticado apenas pelos homens para estimular e lubrificar a região anal, como uma preparação para a penetração. Atualmente, o feito se tornou universal, proporcionando prazer a casais hétero e homossexuais. Danilo Galante ressalta que o ânus é uma região erógena e muito sensível, como a mama ou a vagina. "Existe prazer ao toque, sendo com o dedo, a língua ou o genital, tanto em homens quanto em mulheres".

RISCOS E CUIDADOS

Especialistas apontam que é importante uma boa limpeza por parte de quem vai receber o beijo. A higienização do ânus deve ser bem feita, porquê a região, de fato, pode transmitir diversas bactérias e vírus. "A higiene pode ser realizada no banho com água e sabão neutro ou um sabonete íntimo, um simples dedo lavando por fora e por dentro do orifício anal (pregas)", explica a sexóloga Sirleide Stinguel .

O sexólogo e urologista Danilo Galante, membro da Sociedade Brasileira de Urologia, explica que o beijo grego é seguro. Mas como qualquer prática sexual ele envolve riscos. "A região anal é contaminada, por mais limpa que ela possa estar após o banho ou a limpeza. O sexo nessa região é prazeroso, mas tem um risco de contaminação óbvio de lugares que passam fezes".

BEIJO GREGO PODE TRANSMITIR DOENÇAS SEXUAIS? O beijo grego também pode transmitir doenças sexuais como hepatite A, B ou C, herpes genital e HPV. "Doenças sexuais podem ser passadas como qualquer DST transmitidas por sexo oral. O contato da boca no ânus é parecido com o contato quando é feito na região genital. Se tem lesão na boca ou no ânus essa transmissão é ainda maior. As principais lesões que podem ser pegas nesse tipo de situação são as de HPV, herpes e sífilis", diz o urologista.

Ele diz que não tem muita forma de se proteger. "Dificilmente alguém vai querer fazer sexo dessa forma com uma camisinha no ânus ou se protegendo. É hipocrisia falarmos que as pessoas que gostam dessa prática vão usar a camisinha ou qualquer método de barreira".

ZONA ERÓGENA

Para os homens receosos, a sexóloga Sirleide Stinguel ressalta que o beijo grego não afeta a masculinidade. "Precisamos parar de objetivar a genitália nas relações sexuais e entender que temos todo um corpo suscetível de prazer e isso não caracteriza orientação sexual. A masculinidade ainda é muito enraizada em padrões culturais e isso dificulta a intimidade e o prazer do casal".

PRAZER

A sexóloga Sirleide Stinguel conta que o beijo no ânus, além de ser comum, pode trazer muito prazer e intimidade ao casal. "O orifício anal tem várias terminações nervosas, e, além deste, bem próximo fica a próstata do homem que também é uma zona erógena". Ela diz que por ainda ser uma questão de tabu, o casal que consegue vencer essa barreira e se permitir ao prazer acaba criando uma conexão de intimidade maior.

Sirleide explica que, para a técnica, era comum usar a conhecida bala indicada para refrescar o hálito, que instigava ao deixar o local geladinho. "Já existe no mercado diversos produtos para a região com uma sensação mais potente, como géis, por exemplo".

NÃO SEI PQ TODO ESSE ALARDE SOBRE O WAGNER SANTIAGO RECEBER UMA LAMBIDA NO SEU ** SENDO QUE É UMA DAS PARTES QUE HOMENS NO GERAL SENTE MAIS PRAZER… SÉCULO 21 E AINDA TEM GENTE ACHANDO COISA DE OUTRO MUNDO HOMENS MESMO SENDO HÉTEROS QUERER SENTIR PRAZER!!! AiAi VIU pic.twitter.com/Hz1TjahEtj — insta: alexallexandre (@beyrro) August 9, 2021