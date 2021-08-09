Lábios ressecados? Entenda as causas e veja produtos que ajudam na hidratação

A melhor prevenção é usar um hidratante labial sempre que sentir os lábios mais secos Crédito: Freepik

Os lábios sofrem com as baixas temperaturas e ventos no inverno. Por isso, a proteção é tão importante quanto proteger as demais regiões do corpo, como rosto, costas, braços e cabelos. O problema é que nem todo mundo se preocupa com sua hidratação, quase sempre insuficiente.

Com a agressão solar ou a ação do frio, quando o termômetro despenca, os lábios perdem a umidade. Em muitos casos, ficam vermelhos, inchados, ressecados e até com rachaduras. Por isso, a hidratação é fundamental. "No inverno, o clima fica mais seco e, quando a umidade do ar está mais baixa, a perda da água através da pele acontece mais rapidamente, deixando-a mais seca. A exposição ao vento frio também contribui para o ressecamento dos lábios", explica a dermatologista Giane Giro Teixeira.

O ideal nesta época de clima seco é ter uma rotina de hidratação dos lábios e sempre manter o corpo hidratado através da ingestão adequada de líquidos. "A melhor prevenção é usar um hidratante labial sempre que sentir os lábios mais secos", diz a médica.

O QUE FAZER?

Para evitar o problema, vale a mesma regra do filtro solar . Os lábios precisam de proteção do mesmo modo que o corpo. Há produtos próprios, que associam a função de proteção com hidratação, e garantem lábios saudáveis e macios.

Quem trabalha em ambientes com ar-condicionado deve prestar ainda mais atenção. "O ar-condicionado deixa o ar mais seco, e pode provocar ou piorar o ressecamento dos lábios. Uma maneira de minimizar o problema é usar umidificadores de ar quando a permanência no ambiente climatizado for prolongada", conta Giane Giro.

A dermatologista explica que lábios ressecados por alterações climáticas melhoram com uso de hidratantes labiais. "Se o problema for persistente, é importante consultar um dermatologista, pois existem diversas causas de queilites (inflamação nos lábios). As alergias, por exemplo, podem ser uma causa e produtos de uso diário como os batons podem estar provocando descamação".

Também é preciso ficar atento, pois existe uma série de coisas simples feitas no dia a dia que pioram significativamente o ressecamento. O hábito comum de umedecer os lábios com a língua quando o ressecamento é percebido é um deles.

"A saliva é irritante para a parte externa dos lábios e piora a ardência e ressecamento. É importante substituir este hábito pela aplicação do hidratante labial sempre que for necessário umedecer os lábios" Giane Giro - Dermatologista

Se eles já estiverem com fissuras ou descamando, não se deve remover a pele que solta do lábio, pois isso deixa a região ainda mais sensível. A dermatologista não recomenda o uso de esfoliantes para remover a descamação dos lábios. "O hidratante labial contêm substâncias como o petrolato, manteiga de karitê e óleos vegetais que reduzem a evaporação da água, melhorando a hidratação. Prefiro indicar os produtos mais espessos, em pomada ou em bastão, que promovem uma hidratação mais intensa. Não recomendo produtos com mentol, cânfora, perfumes na fórmula, pois estas substâncias podem ser possíveis irritantes para a pele já sensibilizada", finaliza.

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