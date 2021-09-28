Como enviar e-mails no modo confidencial e protegido

OPÇÃO DISPONÍVEL

No seu navegador preferido, procure por "Mailvelope". Ao encontrar o site, entre e clique em usar no navegador. Neste caso, a opção é usar no Google Chrome. Ao apertar no botão, será feito o download da extensão.

Ao final do download, a extensão ira aparecer no canto superior direito do seu navegador. Clique para ter mais informações.

Após fazer o download, clique em "gerar chave". A partir daí você vai acrescentar uma proteção ao seu e-mail. A ferramenta só tem funcionalidade caso o remetente e o destinatário tenham o plug-in instalado.

Escreva suas informações, como nome, e-mail e senha. A criação de senha permite a proteção do e-mail enviado. Só após a criação da chave será possível o envio de mensagens criptografadas.

Com as chaves criadas, agora ficou mais fácil enviar e-mail de forma segura. As opções "importar" e "exportar" estão disponíveis justamente para a sua proteção. Na primeira opção, em importar, você deverá colocar códigos que recebe. Por ali vai conseguir desvendar e-mail que tiver recebido. Em exportar, há opção de enviar a sua chave para outros usuários. É uma chave para garantir que poucos tenham acesso ao conteúdo.