Passo a passo: veja como enviar mensagem que "desaparece" no WhatsApp

MENSAGEM APAGADA

O passo a passo começa da forma como você já está acostumado a enviar mensagens para seus amigos. Abra a conversa e clique em adicionar foto/vídeo.

Ao selecionar a mídia que deseja enviar, vai perceber que há o número 1 dentro de um círculo, no canto direito da caixa de texto. Você deve clicar ali para acionar a opção de mensagem com visualização única.

Ao clicar na opção, vai aparecer na tela: "Foto de visualização única". A mensagem significa que você deseja mandar uma mídia que só pode ser vista uma vez. Pronto, agora é só enviar.

A mensagem funciona de maneira diferente. Você não terá acesso ao arquivo que enviou, uma vez que o chat não registra aquela conversa após a primeira visualização. O símbolo do novo recurso é o que irá aparecer na sua tela.