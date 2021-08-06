Passo a passo: veja como enviar mensagem que "desaparece" no WhatsApp

Bebeu demais e pode se arrepender de fotos e vídeos que enviou pelo WhatsApp? As mídias enviadas podem lhe comprometer posteriormente se ficarem salvas? Para garantir mais segurança no bate-papo, o aplicativo de mensagens instantâneas adicionou, recentemente, um novo recurso que exclui automaticamente a imagem ou vídeo enviado. Isso acontece quando o usuário aciona determinado botão, fazendo com que a pessoa do outro lado possa ver o arquivo apenas uma vez. Após a visualização imediata, o conteúdo enviado desaparece.
A ferramenta foi implementada nos últimos dias pelo WhatsApp e, além de oferecer mais privacidade aos usuários, garante a possibilidade de mais espaço de armazenamento no celular. O recurso tem o mesmo funcionamento em grupos com mais de uma pessoa.
CBN e a Tecnologia - Novo recurso do WhatsApp permite enviar fotos e vídeos que “desaparecem” após visualização
VEJA O PASSO A PASSO DE COMO FUNCIONA:
MENSAGEM APAGADA
O passo a passo começa da forma como você já está acostumado a enviar mensagens para seus amigos. Abra a conversa e clique em adicionar foto/vídeo.
Ao selecionar a mídia que deseja enviar, vai perceber que há o número 1 dentro de um círculo, no canto direito da caixa de texto. Você deve clicar ali para acionar a opção de mensagem com visualização única.
Ao clicar na opção, vai aparecer na tela: "Foto de visualização única". A mensagem significa que você deseja mandar uma mídia que só pode ser vista uma vez. Pronto, agora é só enviar.
A mensagem funciona de maneira diferente. Você não terá acesso ao arquivo que enviou, uma vez que o chat não registra aquela conversa após a primeira visualização. O símbolo do novo recurso é o que irá aparecer na sua tela.
Assim que o usuário receber a sua mensagem, ele será avisado que aquela é uma nova ferramenta. Quem estiver do outro lado só poderá ver a mídia uma vez. Depois disso, não haverá registro daquele envio no chat. "Mensagem aberta", mostra o aplicativo na tela de quem recebeu a mensagem. Caso você queira ter aquele arquivo de forma permanente no seu celular, basta tirar um print da tela. Quem enviou não será notificado.
MENSAGENS TEMPORÁRIAS EM GRUPOS
Além do arquivo que some automaticamente, o WhatsApp lançou outra novidade: mensagens temporárias. É uma opção para administradores de grupos do aplicativo liberarem espaço de armazenamento no aparelho. Se ativado, as conversas serão apagadas a cada sete dias.
AVISO AOS USUÁRIOS
Clique nas informações do grupo. As opções aparecem quando você pressiona o nome da comunidade.
Como administrador, você pode silenciar conversas, adicionar ou excluir novas pessoas, além de selecionar mensagens temporárias. Clique na opção "mensagens temporárias". Se a ferramenta ainda não foi utilizada, deve aparecer como desativada.
"Ao ativar esse recurso, novas mensagens desaparecerão dessa conversa após 7 dias", explica o aplicativo. Apenas administradores podem coordenar a função. Clique em "ativadas".
Pronto, está valendo. Tudo que for enviado a partir de agora no grupo será apagado daqui a sete dias.
A mensagem de alerta aparece para todos os usuários. Só os administradores podem alterar a função.