Desconfiou de invasão em conta? Saiba quais medidas você deve tomar

Um alerta de atividade suspeita, seja qual for a rede social, é sempre uma mensagem surpreendente e que pode assustar os usuários. Apesar de todos os cuidados possíveis com senhas e dados, os atacantes — como são chamados aqueles que tentam invadir alguma conta — ainda podem colocar as suas informações em perigo.
CBN e a Tecnologia - Desconfiou de login suspeito? Saiba quais medidas você deve tomar
Segundo o especialista em tecnologia Gilberto Sudré, as principais redes sociais avisam sobre tentativas de invasão. Ele lembrou que é uma questão de segurança para o usuário.
À jornalista Patrícia Vallim, durante o CBN e a Tecnologia, da Rádio CBN Vitória, o comentarista deu algumas dicas para garantir a proteção dos seus dados. As sugestões valem também se você, usuário, não tiver sido acionado pela plataforma, mas talvez tenha desconfiado de algum rastro.
DICAS DE ESPECIALISTA
VERIFICAÇÃO EM DUAS ETAPAS
A primeira dica pode ser a mais importante para que você não caia em um golpe. Segundo Gilberto Sudré, assim que notar alguma irregularidade ou for notificado, entre na conta supostamente invadida e altere a senha.
Ainda de acordo com o especialista, não basta trocar a senha, é preciso escolher um código forte. Não opte pela nova senha do Instagram aquela já usada no Facebook, por exemplo. Para armazenar a senha, Sudré alerta que blocos de notas e conversas em aplicativos de mensagens não são seguros. Cofre de senhas, uma plataforma criada para isso, é uma escolha segura.
Aqui vai um alerta importante: segundo Gilberto Sudré, é bom desconfiar de links. Isso vale até na hora em que você for notificado sobre uma tentativa de invasão. Recebeu o alerta? Vá direto na plataforma ou rede social. Não use o caminho mais curto.
Notou algo estranho? A sugestão do especialista é que você faça uma varredura. Utilizar um antivírus é uma boa ideia para checar se algo de perigoso foi armazenado na plataforma.
A verificação em duas etapas é a criação de uma nova camada de proteção. Ou seja, após a senha inicial, a plataforma irá exigir um novo código. Assim, fica mais difícil que o atacante chegue aos seus dados.