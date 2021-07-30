Desconfiou de invasão em conta? Saiba quais medidas você deve tomar

VERIFICAÇÃO EM DUAS ETAPAS

A primeira dica pode ser a mais importante para que você não caia em um golpe. Segundo Gilberto Sudré, assim que notar alguma irregularidade ou for notificado, entre na conta supostamente invadida e altere a senha.

Ainda de acordo com o especialista, não basta trocar a senha, é preciso escolher um código forte. Não opte pela nova senha do Instagram aquela já usada no Facebook, por exemplo. Para armazenar a senha, Sudré alerta que blocos de notas e conversas em aplicativos de mensagens não são seguros. Cofre de senhas, uma plataforma criada para isso, é uma escolha segura.

Aqui vai um alerta importante: segundo Gilberto Sudré, é bom desconfiar de links. Isso vale até na hora em que você for notificado sobre uma tentativa de invasão. Recebeu o alerta? Vá direto na plataforma ou rede social. Não use o caminho mais curto.