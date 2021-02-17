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Saiba checar se algum perfil fake foi criado com seus dados

Segundo o comentarista da Rádio CBN Vitória, Gilberto Sudré, uma estratégia dos golpistas é criar contas em sites e redes sociais com os dados obtidos de forma irregular. Saiba como identificar contas fakes com o seu nome
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

17 fev 2021 às 20:10

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 20:10

Para um bom uso da internet é preciso atenção aos dados pessoais
Para um bom uso da internet é preciso atenção aos dados pessoais Crédito: Pixabay
Pelo menos dois grandes vazamentos de dados já foram registrados neste início de 2021 no Brasil. Entre números de telefone, CPF e outras informações pessoais, fica a preocupação das vítimas com a utilização dos dados. Uma estratégia dos golpistas é criar contas em sites e redes sociais com as informações obtidas de forma irregular. Em meio a milhões de contas, é possível saber se alguma conta fake foi criada em meu nome?
O especialista em tecnologia e comentarista da Rádio CBN Vitória, Gilberto Sudré, explica que o monitoramento das informações pessoais pode ser feito, mas depende das ferramentas oferecidas por cada plataforma.
Ele lembra que independentemente de quem esteja em posse dos dados, seja para uma brincadeira ou um ato criminoso, a utilização das informações "pode causar muitos prejuízos, até mesmo um dano financeiro".

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Durante o quadro CBN e a Tecnologia, Sudré sugeriu duas maneiras de supervisionar os dados utilizando o Google e o Facebook.

PROTEÇÃO NO GOOGLE

  1. Entre no Google e, no canto superior direito, clique em "imagem";
Veja como identificar um perfil fake criado com suas informações
Veja como identificar um perfil fake criado com suas informações Crédito: Reprodução Google
2. Clique na opção câmera fotográfica. Assim, você poderá pesquisar por meio de uma imagem;
Veja como identificar um perfil fake criado com suas informações
Veja como identificar um perfil fake criado com suas informações Crédito: Reprodução Google
3. Na área de pesquisa por imagens, carregue uma foto sua. Ela determinará a pesquisa;
Veja como identificar um perfil fake criado com suas informações
Veja como identificar um perfil fake criado com suas informações Crédito: Reprodução Google
4. Após selecionar uma imagem, basta aguardar o resultado da pesquisa. Na simulação realizada pela reportagem foi utilizada uma foto do atleta Neymar Júnior. O Google mostra as principais informações e até as contas em redes sociais de acordo com a imagem selecionada.
Veja como identificar um perfil fake criado com suas informações
Veja como identificar um perfil fake criado com suas informações Crédito: Reprodução Google
Gilberto ainda sugere que você monitore os seus dados por meio do seu nome. Para isso, basta acessar o Google alertas. Lá, ao invés da imagem, é possível monitorar uma palavra. Neste caso, o seu nome.

PROTEÇÃO NO FACEBOOK

1. No canto superior direito, clique no último ícone, que oferece mais opções;
Proteja suas informações no Facebook
Proteja suas informações no Facebook Crédito: Reprodução Facebook
2. O Facebook oferecerá mais opções. Pressione "configurações e privacidade";
Proteja suas informações no Facebook
Proteja suas informações no Facebook Crédito: Reprodução Facebook
3. Clique em "configurações" antes de seguir para a próxima tela;
Proteja suas informações no Facebook
Proteja suas informações no Facebook Crédito: Reprodução Facebook
4. Na tela seguinte, clique em "perfil e marcação";
Proteja suas informações no Facebook
Proteja suas informações no Facebook Crédito: Reprodução Facebook
5. O Facebook irá mostrar várias opções para você regular o acesso à sua conta por desconhecidos;
Proteja suas informações no Facebook
Proteja suas informações no Facebook Crédito: Reprodução Facebook
6. Selecione como "ativado" a opção de analisar publicações em que você é marcado antes que elas sejam divulgadas.
Proteja suas informações no Facebook
Proteja suas informações no Facebook Crédito: Reprodução Facebook
Gilberto ainda destaca a existência de pessoas com o mesmo nome que o seu. Nesse caso, ele explica, "tenha certeza que o citado é você antes de fazer uma denúncia formal".
"Se você descobriu que alguém está usando seu nome e foto, faça um boletim de ocorrência, incluindo fotos, textos, postagens e o link para a página e denuncie o perfil na plataforma. Peça aos amigos para que também denunciem o perfil", diz.

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