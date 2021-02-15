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Câmara dos Deputados

Câmara usa Instagram para tentar ganhar seguidor mais jovem no TikTok

Quando entrou no TikTok, a Câmara anunciou que a ideia era criar um canal voltado para a educação sobre democracia, com conteúdos produzidos por jovens
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 fev 2021 às 15:11

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 15:11

Aplicativo TikTok
TikTok é a rede social chinesa que ficou famosa com os vídeos curtos de adolescentes em performances de dancinhas Crédito: Divulgação
Nesta semana completa um mês desde que a Câmara dos Deputados abriu uma conta no TikTok, a rede social chinesa que ficou famosa com os vídeos curtos de adolescentes em performances de dancinhas. Conquistou, no entanto, apenas 505 seguidores. Agora, a Câmara está usando sua conta do Instagram, que tem 112 mil seguidores, para tentar aumentar o público-alvo mais jovem no aplicativo chinês.
Em janeiro, quando entrou no TikTok, a Câmara anunciou que a ideia era criar um canal voltado para a educação sobre democracia, com conteúdos produzidos por jovens.

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