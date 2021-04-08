Vazamento do Facebook: como saber se seus dados foram expostos?

Facebook: um em cada cinco perfis na rede social foi afetado Crédito: Reuters/Folhapress

CBN Vitória Gilberto Sudré, em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, explicou como proceder para identificar se as informações dos capixabas foram vazadas. Após notícia de vazamento de dados pessoais através do Facebook , que atingiu mais de 500 milhões de usuários da plataforma em todo o mundo, o comentarista daGilberto Sudré, em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, explicou como proceder para identificar se as informações dos capixabas foram vazadas.

Com o número total de vazamentos, identificado no último sábado (03), é possível afirmar que um em cada cinco perfis na rede social foi afetado. Somente no Brasil, cerca de 8 milhões de pessoas tiveram dados vazados. Os nomes das pessoas, bem como Cadastros de Pessoas Físicas (CPFs), e-mails e datas de nascimento chegaram a ser disponibilizados em fóruns da internet.

De acordo com Sudré, o vazamento ocorreu devido a uma falha no Facebook, consistente em uma vulnerabilidade existente desde 2020, e que só agora essa quantidade de informação veio ao público. Foram 533 milhões de afetados, sendo que os dados pessoais podem permitir a abertura de crediário ou de financiamentos, solicitações de cartão de crédito, entre outros. "Por isso é importante ficar atento e monitorar as contas", disse.

DICAS DO ESPECIALISTA

Segundo o especialista, algumas dicas podem ser usadas para saber se os dados foram efetivamente vazados e se estão sendo usados por terceiros:

Site 'minhasenha.com' "Chamado 'Registrato' (https://www.bcb.gov.br/) , ele permite que o usuário faça cadastro e fique sabendo as informações financeiras a seu respeito, por exemplo para descobrir se alguém abriu crédito na sua conta ou se solicitou algum tipo de conta corrente em seu nome", destacou. Por meio da ferramenta é possível monitorar o CPF e observar se algum dado está vinculado a terceiros, bem como saber se há alguma movimentação bancária indesejada. Nele, o usuário cadastra o e-mail e consegue identificar quais outros locais o e-mail vazou. O portal conta com serviço que oferece a indicação de se o e-mail foi vazado.