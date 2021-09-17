Dicas e aplicativos para turbinar suas selfies e ficar bem nas fotos

As fotografias normalmente captadas com a câmera frontal, as chamadas selfies, já são hábito de muita gente ao redor do mundo. Pela facilidade, não é preciso, por exemplo, pedir a um morador local que tire uma foto sua naquele monumento ou na praia dos sonhos. Usando apenas os braços, o autorretrato virou uma maneira simples e rápida de registrar os momentos. E, para turbinar a selfie, um especialista dá dicas e indica os melhores aplicativos para serem usados.
Na maioria das vezes, o passo a passo é o mesmo: abrir a câmera do celular, esticar os braços, ostentar um sorriso — mesmo que com os olhos devido ao uso da máscara em tempos de pandemia —, escolher o melhor ângulo e tirar a foto. Esse é normalmente o protocolo para uma boa selfie. O mercado criou até o "pau de selfie", uma estrutura que facilita o distanciamento do celular, gerando maior espaço no ângulo da foto. Mas saiba que é possível melhorar ainda mais a imagem.
Em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, durante o quadro CBN e a Tecnologia, da CBN Vitória, Gilberto Sudré deu algumas dicas para sair bem na foto.
DICAS PARA SAIR BEM NA FOTO:
SIGA OUTRAS PESSOAS
Gilberto Sudré explica que o ideal, quando você faz uma selfie, é que o celular fique acima da altura dos olhos. Selfies feitas de baixo para cima acabam deixando o rosto deformado.
É interessante apostar na iluminação mais suaves. O especialista destaca que excesso de luz, como a do sol de meio-dia, pode atrapalhar. "Podem mostrar ainda mais os defeitos do rosto. O flash também não é indicado", diz.
Gilberto Sudré alerta para o que está ao fundo da foto. Segundo ele, objetos podem roubar a atenção na imagem. Preste muita atenção no entorno de onde vai tirar a selfie.
A quarta dica é acompanhar outras pessoas que fazem selfie. Daí você pode perceber o que ficou legal, o que não gostou, e tem dicas de como mudar a sua.
Os pontos vão além do que está na frente da câmera, mas também dos recursos tecnológicos. O especialista Gilberto Sudré citou alguns aplicativos que podem ajudar você a turbinar o retrato.
O formato de autorretrato está tão na rotina das pessoas que foi destacado no dicionário. A palavra "selfie" foi escolhida como a palavra do ano em 2013 do idioma inglês pelo dicionário Oxford. É como dizer que a selfie está na boca do povo.
CBN e a Tecnologia - Dicas e os melhores apps para turbinar suas selfies
APLICATIVOS PARA MELHORAR A SUA SELFIE:
O aplicativo pode ser utilizado por usuários de Android e iOS. A versão inicial é gratuita. Segundo Gilberto Sudré, o ponto positivo são os vários filtros com efeitos especiais e retoques. É possível aumentar a nitidez, por exemplo.
O aplicativo pode ser utilizado por usuários de Android e IOS. A versão inicial é gratuita e é um editor de imagens bem popular. "Uma coisa legal é a integração com as redes, pode publicar a partir dele. Há alguns filtros definidos, que podem ser escolhidos", comenta.
O aplicativo pode ser utilizado por usuários de Android e IOS. A versão inicial é gratuita. " O aplicativo faz algo interessante: ele tem várias cenas de filmes interessantes e você pode colocar o seu rosto ali", explica o comentarista da CBN Vitória.
O aplicativo pode ser utilizado por usuários de Android e iOS. A versão inicial é gratuita. A plataforma oferece várias opções de filtros integrados.
Além dos aplicativos que devem ser baixados, o Instagram, rede social onde as selfies costumam ser publicadas, também oferece recursos para melhorar a imagem. Os efeitos podem ser utilizados tanto para os stories quando para o feed — publicação que permanece no perfil.