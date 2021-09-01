Conheça 6 aplicativos para ter mais privacidade no seu celular

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É um aplicativo de mensagens instantâneas com foco na privacidade: possui uma plataforma de código aberto e criptografia em todas as conversas e chamadas de vídeo. "Esse aplicativo é gratuito e existe em versões para Android e iOS, considerado bem mais seguro do que o tradicional WhatsApp", descreve Sudré.

Pouco conhecido no mundo digital, o Brave é um navegador de internet que promete privacidade e segurança on-line, bloqueando anúncios e rastreadores de sites. "Ele não coleta dados de informações ou monitoramentos de usuários, como comumente faz o Google Chrome", afirma o especialista.

De acordo com Gilberto Sudré, o DuckDuckGo é um portal de buscas gratuito. "Um dos seus diferenciais é a característica de não guardar o histórico de busca e pesquisas na internet, além de não possuir rastreadores", explica. O portal pode ser acessado por meio de dispositivos móveis e computadores.

Durante a pandemia do novo coronavírus, foi popularizada a utilização de aplicativos de reuniões on-line como opção de encontro virtual. Diante das variadas possibilidades, uma opção, segundo o especialista, é o Jitsi Meet, que possibilita a criação de uma sala para conversas que comportam até 100 pessoas simultaneamente. "O melhor é que não é necessário criar um cadastro para utilizar o aplicativo. Desta forma, não há o compartilhamento de informações", destaca Sudré.

O especialista explica que muitas pessoas ficam preocupadas com uma possível invasão à privacidade em e-mails, por isso, uma solução é o ProtonMail. "Ele é um serviço de correio eletrônico criptografado, mas as mensagens que são enviadas para outros e-mails, são protegidas por um padrão OpenPGP, utilizado pela plataforma".