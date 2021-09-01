Conheça 6 aplicativos para ter mais privacidade no seu celular

O celular nos acompanha em praticamente todos os momentos do dia, mas, apesar da grande utilidade, ele pode ser uma porta para a invasão da sua privacidade. Em cada um dos aplicativos ou páginas acessadas na internet, há uma série de informações coletadas e o destino desse conteúdo nem sempre é bem definido nos termos gerais.
Considerando essas informações e, diante das queixas e preocupações de usuários do mundo digital, aplicativos foram desenvolvidos com o foco de garantir privacidade e podem até mesmo substituir ferramentas utilizadas com frequência no dia a dia, como aplicativos de mensagens e de GPS e navegadores de internet.
Em entrevista à CBN Vitória, o comentarista do quadro CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré, pontua alguns aplicativos capazes de proteger os seus dados e a sua privacidade no smartphone. Quer saber quais são e como eles funcionam? Confira a entrevista na íntegra e as dicas do especialista.
Entrevista de Gilberto Sudré, do quadro CBN e a Tecnologia, à CBN Vitória
CONFIRA ALGUNS APLICATIVOS PARA TER PRIVACIDADE NO CELULAR:
OsmAnd Maps
É um aplicativo de mensagens instantâneas com foco na privacidade: possui uma plataforma de código aberto e criptografia em todas as conversas e chamadas de vídeo. "Esse aplicativo é gratuito e existe em versões para Android e iOS, considerado bem mais seguro do que o tradicional WhatsApp", descreve Sudré.
Pouco conhecido no mundo digital, o Brave é um navegador de internet que promete privacidade e segurança on-line, bloqueando anúncios e rastreadores de sites. "Ele não coleta dados de informações ou monitoramentos de usuários, como comumente faz o Google Chrome", afirma o especialista.
De acordo com Gilberto Sudré, o DuckDuckGo é um portal de buscas gratuito. "Um dos seus diferenciais é a característica de não guardar o histórico de busca e pesquisas na internet, além de não possuir rastreadores", explica. O portal pode ser acessado por meio de dispositivos móveis e computadores.
Durante a pandemia do novo coronavírus, foi popularizada a utilização de aplicativos de reuniões on-line como opção de encontro virtual. Diante das variadas possibilidades, uma opção, segundo o especialista, é o Jitsi Meet, que possibilita a criação de uma sala para conversas que comportam até 100 pessoas simultaneamente. "O melhor é que não é necessário criar um cadastro para utilizar o aplicativo. Desta forma, não há o compartilhamento de informações", destaca Sudré.
O especialista explica que muitas pessoas ficam preocupadas com uma possível invasão à privacidade em e-mails, por isso, uma solução é o ProtonMail. "Ele é um serviço de correio eletrônico criptografado, mas as mensagens que são enviadas para outros e-mails, são protegidas por um padrão OpenPGP, utilizado pela plataforma".
É um aplicativo de mapa que promete não vender a sua localização para terceiro ou utilizar as suas informações durante a utilização do aplicativo. "Esse aplicativo utiliza a base de dados do OpenStreetMap, um sistema de mapas em código aberto atualizado frequentemente pela comunidade", pontua o especialista.
Gilberto Sudré finaliza explicando que aplicativos que prometem mais privacidade também costumam evitar que o usuário receba "mensagens indesejáveis", como de anúncios publicitários, sugestões de compra de roupas e de aparelhos eletrônicos e downloads de programas.
"Mesmo sendo formas de chamar a atenção para novas compras, esses anúncios se tornam incômodos quando são muito frequentes, principalmente após o acesso a sites que repetem produtos visualizados poucos momentos antes", finaliza.