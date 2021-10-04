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Outra queda

Usuários relatam instabilidade no Telegram, alternativa ao WhatsApp

O número de reclamações começou a aumentar pouco após meio-dia, atingindo o maior nível no dia às 14h57. Aplicativo segue tendência de Facebook e Instagram

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 15:41

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

04 out 2021 às 15:41
celular, telefone móvel
Aplicativos de redes sociais apresentam instabilidade Crédito: Pixabay
A tarde desta segunda-feira (4) tem sido de instabilidade em alguns aplicativos de mensagens instantâneas. Após usuários relatarem a queda das redes sociais WhatsApp, Instagram e Facebook, outra alternativa encontrada para troca de mensagens pela internet apresenta instabilidade: o Telegram. 
O portal Downdetector, que monitora reclamações dos usuários, registrou um aumento no nível de reclamações. O número começou a aumentar pouco depois do meio-dia, atingindo o maior nível no dia às 14h57.
Telegram apresenta instabilidade
Queixas relacionadas ao Telegram na tarde desta segunda-feira (4) Crédito: Reprodução | Downdetector
Segundo informações do Downdetector, 46% dos problemas notificados envolvem o aplicativo móvel, aquele usado em aparelhos celulares. Outros 29% estão ligados ao envio de mensagens e 25% consideram um problema a conexão com o servidor.
De acordo com o especialista em tecnologia Gilberto Sudré, o Telegram pode estar sofrendo uma sobrecarga. Após a queda do WhatsApp, usuários costumam optar pela plataforma de comunicação como recurso. Em entrevista ao jornalista Mário Bonella, o comentarista da Rádio CBN Vitória disse não haver previsão para a retomada plena da conexão.

USUÁRIOS RECLAMAM

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