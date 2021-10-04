Usuários relatam instabilidade no Telegram, alternativa ao WhatsApp

A tarde desta segunda-feira (4) tem sido de instabilidade em alguns aplicativos de mensagens instantâneas. Após usuários relatarem a queda das redes sociais WhatsApp, Instagram e Facebook, outra alternativa encontrada para troca de mensagens pela internet apresenta instabilidade: o Telegram.
O portal Downdetector, que monitora reclamações dos usuários, registrou um aumento no nível de reclamações. O número começou a aumentar pouco depois do meio-dia, atingindo o maior nível no dia às 14h57.
Segundo informações do Downdetector, 46% dos problemas notificados envolvem o aplicativo móvel, aquele usado em aparelhos celulares. Outros 29% estão ligados ao envio de mensagens e 25% consideram um problema a conexão com o servidor.
De acordo com o especialista em tecnologia Gilberto Sudré, o Telegram pode estar sofrendo uma sobrecarga. Após a queda do WhatsApp, usuários costumam optar pela plataforma de comunicação como recurso. Em entrevista ao jornalista Mário Bonella, o comentarista da Rádio CBN Vitória disse não haver previsão para a retomada plena da conexão.