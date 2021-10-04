Facebook tem forte queda na Bolsa após sair do ar

Usuários relatam problemas de acesso ao Facebook, WhatsApp e Instagram nesta segunda (04). Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Em um dia de instabilidade no acesso às redes sociais do Facebook, as ações da empresa registravam queda 5,83%, às 15h03 desta segunda (4). O Nasdaq, índice da Bolsa americana composto por ações de empresas de tecnologia, recuava 2,38%.

De modo geral, o mercado americano opera em viés de baixa devido à possível antecipação para 2022 de um ciclo de alta nos juros básicos do país em resposta à inflação gerada pela escalada de preços de energia no mundo e pela quebra das cadeias de suprimento durante a pandemia, gerando escassez de insumos.

Nesse contexto, ações de empresas de tecnologia, bastante populares nos EUA, tendem a perder mais investidores para aplicações atreladas a juros, como os títulos do Tesouro americano.

Usuários relatam problemas de acesso ao Facebook, WhatsApp e Instagram nesta segunda.

Um pico de queixas foi registrado pelo site Downdetector pouco depois das 12h nas três redes sociais –todas de propriedade do Facebook.