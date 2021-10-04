Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Instabilidade no serviço

Facebook e Instagram começam a voltar após 6 horas; WhatsApp continua fora

O Facebook e o Instagram começaram a ter as operações normalizadas por volta das 18h45, após pane de seis horas que trouxe instabilidade às redes sociais nesta segunda-feira (4)

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 19:13

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 out 2021 às 19:13
Celular com vários apps, com destaque para o aplicativo de troca de mensagens WhatsApp
Redes sociais tiveram instabilidade nesta segunda-feira Crédito: imagem de HeikoAL por Pixabay
O Facebook e o Instagram começaram a ter as operações normalizadas em todo o mundo por volta das 18h45 (horário de Brasília), após pane de seis horas que trouxe instabilidade às redes sociais nesta segunda-feira (4). O WhatsApp, porém, continua fora do ar, segundo informações do Estado de São Paulo. Os problemas enfrentados por usuários geraram uma migração para outros aplicativos de mensagens instantâneas. 
Por meio de plataformas como o Twitter, usuários relataram problemas, dizendo que não era possível acessar o serviço. Além do app, a versão web também sofre problemas para conectar com o aparelho celular. Durante a pane, Zuckerberg teve uma perda estimada de US$ 5,9 bilhões em sua fortuna pessoal.
A instabilidade gerou memes na internet, mas o apagão também afetou a vida daqueles que sobrevivem da comunicação pelo aplicativo. Ainda não se sabe o que motivou a queda na conexão.
Em postagens no Twitter, as empresas se manifestaram e o aplicativo de mensagens instantâneas reconheceu o problema e informou que está trabalhando para que as coisas voltem ao normal quanto antes
De acordo com o site Down Detector, conhecido por apontar falhas em serviços na internet, o problema não ficou restrito ao Brasil: houve relatos de instabilidade em diversas regiões do planeta, incluindo América Latina e Europa. As falhas começaram por volta das 12h20 (horário de Brasília). A reportagem fez contato com a empresa, que disse estar investigando o problema.
Usuários de Whatsapp, Facebook e Instagram relataram instabilidade na manhã desta segunda (4)
Usuários de Whatsapp registrara reclamação no início da tarde de segunda-feira Crédito: Reprodução/Downdetector

QUAL A EXPLICAÇÃO PARA A QUEDA?

Alguns especialistas já dizem que se trata de um problema do tipo DNS, uma falha no servidor da empresa. Isso significa que, quando o usuário busca pelo domínio dos sites ou os acessa pelos aplicativos é como se aquele endereço não pudesse ser encontrado pela internet. Depois de quase cinco horas de interrupção, o jornal americano The New York Times afirmou que o Facebook estava enviando uma equipe para tentar fazer a recuperação dos sistemas manualmente.
Para o professor de Ciência da Computação, Rodrigo Izidoro Tinini, do Centro Universitário FEI, o possível problema no DNS pode justificar a queda. Como um tradutor, o DNS (Domain Name System) transforma o endereço do site que buscamos em um código de busca na internet, relacionado ao seu domínio.
"O protocolo DNS associa nomes de domínio a endereços IPs. Se o serviço de DNS estiver indisponível e não for possível traduzir nomes de domínio para endereços IPs, não será possível endereçar nossas solicitações pela internet, o que nos impede de acessar sites e serviços. Em cenários em que vários serviços estão integrados em uma mesma plataforma, problemas nessa plataforma irão afetar todos os serviços integrados a ela".
A possibilidade de um ataque hacker foi descartada por ora. "É difícil criminosos terem sucesso invadindo uma empresa como o Facebook, que está na vanguarda da tecnologia e não brinca com segurança digital", diz Vivaldo José Breternitz, professor da faculdade de computação e informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

INTEGRAÇÃO DE PLATAFORMAS

Em junho passado, houve uma queda de 10 minutos no WhatsApp e no Instagram. Antes, em março, os dois serviços e o Facebook, também ficaram fora do ar por cerca de 50 minutos. No ano passado, as últimas instabilidades foram reportadas em julho e setembro de 2020. Antes disso, em maio, uma falha centralizada na América Latina impossibilitou a execução de funções básicas como envio de mensagens, comentários e realização de publicações nos três serviços. Em março daquele ano, as redes sociais do grupo chegaram a ficar fora do ar por quase 24 horas depois de mudanças nas configurações dos servidores da companhia.
Com a maior integração entre as três plataformas, é comum que todos os serviços da empresa passem por instabilidade de maneira conjunta.
Entre especialistas, corre a especulação de que parte dos problemas frequentes tem sido causados pelo plano de integração entre WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger, que foi anunciado em janeiro de 2019 e que teve início em 30 de setembro de 2020 com a integração do Facebook Messenger e Instagram. O recurso irá permitir que as pessoas se comuniquem de um mensageiro para o outro, sem trocar de aplicativo.
O Instagram também busca estar mais integrado ao WhatsApp. O aplicativo já testa um botão que levará o usuário diretamente a uma conversa no WhatsApp. Antes, o Instagram permitia que os usuários conversassem apenas dentro do próprio app, por mensagem direta. Anúncios do Instagram também terão integração com o WhatsApp.

LEIA MAIS SOBRE A INSTABILIDADE

"Palavras bíblicas", samba e "merchan": famosos repercutem apagão do WhatsApp

Facebook tem forte queda na Bolsa após sair do ar

Adnet posta sambas brincando com a queda do WhatsApp, Facebook e Instagram

WhatsApp, Facebook e Instagram se posicionam sobre "caladão"

Memes dominam o Twitter após WhatsApp, Facebook e Instagram caírem

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Facebook Instagram Direito Redes Sociais Whatsapp
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais
Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados