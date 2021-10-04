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Ixi, caiu!

Adnet posta sambas brincando com a queda do WhatsApp, Facebook e Instagram

Humorista publicou as músicas no Twitter: "Alô nação 'twitteira', chegou a hora!"; usuários do mundo todo estão tendo dificuldade para acessar os serviços que pertencem ao Facebook

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 15:49

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 out 2021 às 15:49
O humorista Marcelo Adnet
O humorista Marcelo Adnet fez três sambas que publicou no perfil do Twitter. Crédito: Globo/Estevam Avellar
Inspirado com a queda do WhatsApp, Facebook e Instagram que saíram do ar nesta segunda-feira (04), Marcelo Adnet fez três sambas que publicou no perfil do Twitter.
Usuários do mundo todo estão tendo dificuldade para acessar os serviços que pertencem ao Facebook.
O humorista publicou o primeiro vídeo às 13h21, pouco tempo depois que os usuários começaram a relatar a instabilidade dos aplicativos: "Alô nação 'twitteira', chegou a hora".
Respondendo a um seguidor admirado com a rapidez da sua publicação, o humorista brincou: "Impossibilitado de seguir minha curadoria de vídeos apocalípticos no grupo vim parar aqui", respondeu Adnet.
Ele ainda lançou uma enquete para o público escolher o seu samba preferido.

OUÇA AS MÚSICAS A SEGUIR: 

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