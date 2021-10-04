Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No sufoco!

"Palavras bíblicas", samba e "merchan": famosos repercutem apagão do WhatsApp

Assunto movimentou o dia das celebridades, com direito à fofoca, profecia sobre o Twitter e campanhas publicitárias
Gustavo Cheluje

04 out 2021 às 18:44

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 18:44

A cantora Valesca Popozuda pediu para fãs ouvirem sua playlist Crédito: Reprodução/Instagram @valescapopozuda
Não está fácil para ninguém! Gente como a gente, os famosos também repercutiram o apagão global que tirou do ar aplicativos como Instagram, Whatsapp e Facebook na tarde desta segunda-feira (4).
Nem é preciso dizer que a maioria zarpou para o Twitter, uma das poucas redes sociais que ainda estavam funcionando, mesmo com uma certa instabilidade. "Caiu tudo, já fico desesperada pra não ficar desconectada !! E vocês?", escreveu Preta Gil, que aproveitou para colocar as fofocas em dia com a amiga Astrid Fontenelle.
“Amei Astrid Fontenelle me ligou e ficamos 16 minutos colocando as fofocas em dia. Tá vendo gente? Das vantagens da queda digital!"
“Zap caiuuuuuu, que morte horrenda”, postou Gil do Vigor, entrando em pânico por ficar sem comunicação.
"Vocês também desligaram o celular achando que o problema era com vcs? Kkkkkk", brincou Deborah Secco.

Veja Também

Grávida, Thaila Ayala revela que já perdeu duas gestações e relata perrengues

Dani Bolina se casa com lutador Thiago Rela

Britney Spears pode nunca mais voltar a se apresentar

Valesca Popozuda, esperta, aproveitou para "vender seu peixe", pedindo aos fãs para aproveitar o apagão para ouvir sua playlist. "Ainda bem que vcs carregaram o celular, deixem a luz parada(apagada), coloquem minha playlist para tocar e aproveitem que o celular tá carregadinho e relaxem. Quem não carregou torçam para não cair a luz na sua região, porque senão a playlist não toca toda", aconselhou.
Juliette foi outra que aproveitou para divulgar seu trabalho..... "O Instagram caiu mas o YouTube não viu, meu povo?! Kkk Bora assistir o clipe de "Diferença Mara" enquanto espera..."
O humorista Antonio Tabet, do "Porta dos Fundos", reclamou, afirmando que quase levou um golpe por SMS.
Padre Fábio de Melo resolveu proferir "palavras bíblicas". "Deus olhou pro Twitter e disse: “Mil cairão ao teu lado, mas tu permanecerás de pé".
Com sua conhecida criatividade, Marcelo Adnet entrou no clima de Carnaval antecipado e fez um samba-enredo especial sobre a queda do Zap.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Facebook Instagram Redes Sociais Whatsapp
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Planejamento sucessório, inventário, testamento
'Skin in the game': por que planejar a sucessão patrimonial evita um segundo luto
Polícia Militar apreende cinco armas e drogas em Cobilândia, Vila Velha
Casal é detido com cinco pistolas e quase 1 kg de "supermaconha" em Vila Velha
A jornalista estava internada em estado grave no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte
Após cinegrafista, morre repórter da Band vítima de acidente em estrada de Minas Gerais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados