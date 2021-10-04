"Palavras bíblicas", samba e "merchan": famosos repercutem apagão do WhatsApp

Não está fácil para ninguém! Gente como a gente, os famosos também repercutiram o apagão global que tirou do ar aplicativos como Instagram, Whatsapp e Facebook na tarde desta segunda-feira (4).
Nem é preciso dizer que a maioria zarpou para o Twitter, uma das poucas redes sociais que ainda estavam funcionando, mesmo com uma certa instabilidade. "Caiu tudo, já fico desesperada pra não ficar desconectada !! E vocês?", escreveu Preta Gil, que aproveitou para colocar as fofocas em dia com a amiga Astrid Fontenelle.
“Amei Astrid Fontenelle me ligou e ficamos 16 minutos colocando as fofocas em dia. Tá vendo gente? Das vantagens da queda digital!"
“Zap caiuuuuuu, que morte horrenda”, postou Gil do Vigor, entrando em pânico por ficar sem comunicação.
"Vocês também desligaram o celular achando que o problema era com vcs? Kkkkkk", brincou Deborah Secco.
Valesca Popozuda, esperta, aproveitou para "vender seu peixe", pedindo aos fãs para aproveitar o apagão para ouvir sua playlist. "Ainda bem que vcs carregaram o celular, deixem a luz parada(apagada), coloquem minha playlist para tocar e aproveitem que o celular tá carregadinho e relaxem. Quem não carregou torçam para não cair a luz na sua região, porque senão a playlist não toca toda", aconselhou.
Juliette foi outra que aproveitou para divulgar seu trabalho..... "O Instagram caiu mas o YouTube não viu, meu povo?! Kkk Bora assistir o clipe de "Diferença Mara" enquanto espera..."
O humorista Antonio Tabet, do "Porta dos Fundos", reclamou, afirmando que quase levou um golpe por SMS.
Padre Fábio de Melo resolveu proferir "palavras bíblicas". "Deus olhou pro Twitter e disse: “Mil cairão ao teu lado, mas tu permanecerás de pé".
Com sua conhecida criatividade, Marcelo Adnet entrou no clima de Carnaval antecipado e fez um samba-enredo especial sobre a queda do Zap.