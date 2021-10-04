Dani Bolina se casa com lutador Thiago Rela

Dani Bolina e Thiago Rela Crédito: Reprodução/@dbolina

A modelo Dani Bolina, 37, agora está oficialmente casada com o lutador do UFC Thiago Rela. A cerimônia aconteceu em Miami, nos Estados Unidos.

"Agora sim oficialmente casados, na lei dos homens e na lei de Deus. Obrigada a todos os envolvidos para que hoje o nosso casamento se concretizasse. Obrigada aos nossos amigos aqui de Miami que estiveram presentes nesse dia especial", escreveu ela.

Bolina está grávida de três meses de uma menina. A criança, que ainda não teve seu nome divulgado, deverá nascer nos Estados Unidos.

Em recente postagem, Bolina havia descartado a possibilidade de ser mãe solo e fez uma declaração ao marido. "Sou casada. Graças a Deus, encontrei o homem certo para essa longa jornada", disse ela a uma seguidora.