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Famosos

Dani Bolina se casa com lutador Thiago Rela

Modelo está grávida de três meses

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 14:11

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 out 2021 às 14:11
Dani Bolina e Thiago Rela
Dani Bolina e Thiago Rela Crédito: Reprodução/@dbolina
A modelo Dani Bolina, 37, agora está oficialmente casada com o lutador do UFC Thiago Rela. A cerimônia aconteceu em Miami, nos Estados Unidos.
"Agora sim oficialmente casados, na lei dos homens e na lei de Deus. Obrigada a todos os envolvidos para que hoje o nosso casamento se concretizasse. Obrigada aos nossos amigos aqui de Miami que estiveram presentes nesse dia especial", escreveu ela.
Bolina está grávida de três meses de uma menina. A criança, que ainda não teve seu nome divulgado, deverá nascer nos Estados Unidos.
Em recente postagem, Bolina havia descartado a possibilidade de ser mãe solo e fez uma declaração ao marido. "Sou casada. Graças a Deus, encontrei o homem certo para essa longa jornada", disse ela a uma seguidora.
Esse é o segundo matrimônio de Dani que em 2010 foi casada com o modelo Mateus Verdelho. Ambos terminaram após quase dois anos de união.

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