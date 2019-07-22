Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Deu o troco

Dani Bolina recebe cantada de fã casado e marca esposa no Instagram

Musa fitness recebeu comentário picante e decidiu mostrar para a esposa do assanhadinho o que ele anda comentando na web
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

22 jul 2019 às 12:28

Publicado em 22 de Julho de 2019 às 12:28

Crédito: Reprodução/Instagram @dbolina
Dani Bolina está causando reboliço na web depois de ter jogado as cartas na mesa sobre uma cantada que recebeu de um fã casado. Na manhã desta segunda (22), ela compartilhou uma foto fazendo carão e experimentando nova alimentação de sua dieta. 
Nos comentários do clique, um fá saidinho decidiu deixar um comentário picante e escreveu: "Te dar um pega forte você vai adorar. Você é uma delícia". Incomodada, Dani decidiu tomar uma atitude drástica: marcou a esposa do rapaz nos comentários, para que ela visse com os próprios olhos a atitude do marido. 
Crédito: Reprodução/Instagram
Minutos depois, o homem apagou seu comentário, mas a web viralizou o assunto e o comentário já havia sido printado. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Instagram
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados