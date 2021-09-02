Ex-panicat confessa que usou "bomba" para ser chamada de gostosa

Ex-panicat Lizi Benites Crédito: Instagram/@lizibenites_

Lizi Benites confessou que usava anabolizantes para enquadrar seu corpo ao de uma Panicat, que era de mulheres com bumbuns avantajados e seios fartos. Em entrevista ao canal do Youtube "TicaracatiCast", a assistente de palco conta que "tomou de tudo" no intuito de ser chamada de "gostosa".

"O meu corpo era o corpo mais natural, mas eu tomei anabolizantes. Caiu o meu cabelo, a cara encheu de espinha, mas o corpo estava ok. Eu não aconselho. Eu tomei porque quando eu entrei no Pânico, eu tinha 49 kg, hoje eu tenho 56 kg, eu era muito magra. Eu chegava e as meninas tinham os corpos maravilhosos. Eu ia para os eventos, as pessoas falavam 'sua gostosa' para outras meninas e, para mim, nada", confidenciou.

Na sequência, ela falou de mais efeitos colaterais e orienta pessoas a fugirem disso. "Eu lutava contra isso, eu falava: ‘Meu Deus, eu não quero tomar’. Nunca ninguém falou nada para mim no Pânico. Me deu vários efeitos colaterais. Eu tomava de tudo, eu injetava, tomava. Eu tinha supervisão médica. Tem que ter uma orientação médica, mas hoje não é uma coisa que aconselho as pessoas a tomarem", alertou.

Lizi também citou Dani Bolina como uma das colegas que usavam tais bombas. Os humoristas relembraram a mudança na voz da panicat: “A Bolina, a primeira matéria dela dá pra ouvir a voz fininha. Um tempo depois, a voz engrossou”.

Outra ex-Panicat que também fez uso da substância foi Carol Narizinho. Em janeiro, ela falou sobre o assunto para a revista Quem.

"Tanto por causa do Pânico quanto pelo Carnaval, sofria aquela pressão de estar com o corpo perfeito. Tinha que dançar e não ter uma celulite, ser durinha, perfeita… Entrei em muitas neuras. Comecei a fazer dietas absurdas, que me deixaram traumatizadas. Antes do Pânico, também fiz uso de anabolizantes porque queria o corpo dos sonhos. Carrego até hoje os danos no corpo. A voz modificou, tive muita queda de cabelo, excesso de suor e espinhas. Meu joelho doía pelo excesso de carga que eu pegava”, contou.