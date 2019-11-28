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Contas virtuais

Usuários não conseguem acessar Instagram e Facebook

As redes sociais enfrentam instabilidade desde a manhã desta quinta-feira (28)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2019 às 15:43

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 15:43

Internautas não estão conseguindo atualizar os feeds do Instagram Crédito: Pixabay
Instagram está enfrentando problemas de instabilidade na manhã desta quinta-feira (28), com usuários relatando dificuldades para acessar as contas, atualizar feeds e fazer upload de fotos.
O site Downdetector, que coleta reportes de erro no mundo todo, mostrou um pico nas queixas às 10h. Pela conta oficial da rede no Twitter, o Instagram afirmou que está ciente dos problemas e trabalha para resolvê-los.
Internautas relatam também dificuldade para acessar os perfis no Facebook, além de avisos de que o site está em manutenção ao tentar acessar páginas. O pico de relatos começou um pouco mais tarde, às 13h.
Segundo o Downdetector, os Estados Unidos têm o maior número de relatos de erros. Nesta quarta se comemora o Dia da Ação de Graças, feriado nacional bastante popular, que costuma inundar as redes sociais de fotos e posts.

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