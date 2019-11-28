Usuários não conseguem acessar Instagram e Facebook

está enfrentando problemas de instabilidade na manhã desta quinta-feira (28), com usuários relatando dificuldades para acessar as contas, atualizar feeds e fazer upload de fotos.

O site Downdetector, que coleta reportes de erro no mundo todo, mostrou um pico nas queixas às 10h. Pela conta oficial da rede no Twitter, o Instagram afirmou que está ciente dos problemas e trabalha para resolvê-los.