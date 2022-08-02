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ES 245

Professor de Matemática morre em acidente em Governador Lindenberg

Guilherme dos Santos, de 39 anos, morreu em acidente envolvendo a moto que ele pilotava e um carro, na tarde de segunda-feira (1°). Ele dava aulas em Rio Bananal e Colatina
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

02 ago 2022 às 12:22

Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 12:22

Professor atuava em Rio Bananal e Colatina
O professor Guilherme dos Santos, de 39 anos, atuava em Rio Bananal e Colatina Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um professor de Matemática, que atua nas redes municipais de Rio Bananal e de Colatina, morreu em um acidente na ES 245, na localidade de Novo Brasil, em Governador Lindenberg, no Noroeste do Estado, na tarde de segunda-feira (1º). Guilherme dos Santos, de 39 anos, estava pilotando uma moto, que colidiu de frente com um Fiat Uno que seguia na rodovia.
A dinâmica do acidente não foi informada oficialmente. Segundo relatório de atendimento da Polícia Militar, o motorista do veículo contou aos policiais que a moto teria invadido a contramão e que ele tentou desviar com o carro para evitar a colisão, chegando a sair da pista após o ocorrido.
Ainda de acordo com o registro da PM, o condutor do carro foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi encaminhado à Delegacia de Colatina, e liberado após prestar depoimento.
Quando a ambulância chegou ao local já encontrou a vítima sem vida. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e depois liberado a familiares.
Veículos envolvidos no acidente. Moto pilotada pelo professor ficou totalmente destruída
Veículos envolvidos no acidente. Moto pilotada pelo professor ficou totalmente destruída Crédito: Leitor de A Gazeta
Em Rio Bananal, Guilherme atuava como coordenador de uma escola no distrito de São Jorge de Tiradentes, e, em Colatina, o professor dava aula de matemática para alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental na Escola Municipal Comunitária (EMCOR) Rural Padre Fulgêncio do Menino Jesus, na localidade de Reta Grande.
As prefeituras de Rio Bananal e de Colatina lamentaram a morte de Guilherme dos Santos. 
Comunicado da Prefeitura de Colatina
Comunicado da Prefeitura de Colatina Crédito: Divulgação/PMC

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