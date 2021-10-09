Motociclista quebra o pescoço e morre em acidente em Governador Lindenberg

Um homem morreu em um acidente na noite desta sexta-feira (8), na localidade de Córrego Ferregueti, em Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima não foi identificada porque estava sem documentos e sozinho na moto.
A Polícia Militar informou que quando chegou no local do acidente, encontrou o corpo do motociclista estirado ao chão, já sem vida. A perícia da Polícia Civil foi acionada e de acordo com a análise, ele quebrou o pescoço na queda.
No fim da manhã deste sábado (9), a polícia disse que ainda não tinha a identificação do motociclista. A moto pilotada é uma Honda CG Titan, de cor azul, placa MQJ-6932, e com documentação em atraso. A mesma foi recolhida para o pátio.
Segundo a polícia, a vítima é um homem branco, aparentemente novo e estava com uma bermuda cinza, um moleton preto e uma camisa branca com desenho de cavalo.