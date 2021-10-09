Noroeste do ES

Motociclista quebra o pescoço e morre em acidente em Governador Lindenberg

Segundo a Polícia Militar, a perícia constatou a lesão. A vítima não portava documentos e não foi identificada no local do acidente, ocorrido no interior da cidade

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 13:20

Bruna Hemerly

Governador Lindenberg
O motociclista morreu em um acidente no interior de Governador Lindenberg Crédito: Divulgação
Um homem morreu em um acidente na noite desta sexta-feira (8), na localidade de Córrego Ferregueti, em Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima não foi identificada porque estava sem documentos e sozinho na moto.
Polícia Militar informou que quando chegou no local do acidente, encontrou o corpo do motociclista estirado ao chão, já sem vida. A perícia da Polícia Civil foi acionada e de acordo com a análise, ele quebrou o pescoço na queda.

Veja Também

Carreta carregada com pedra de granito tomba na BR 259, em Colatina

Motociclista morre após ser atingido por caminhão em avenida da Serra

Motorista perde controle, bate em dois carros parados na Rua da Lama e foge

No fim da manhã deste sábado (9), a polícia disse que ainda não tinha a identificação do motociclista. A moto pilotada é uma Honda CG Titan, de cor azul, placa MQJ-6932, e com documentação em atraso. A mesma foi recolhida para o pátio.
Segundo a polícia, a vítima é um homem branco, aparentemente novo e estava com uma bermuda cinza, um moleton preto e uma camisa branca com desenho de cavalo.

Recomendado para você

Imagem de destaque
Expresso GV: Av. Lindenberg vai ter duas faixas para carro em alguns trechos
Imagem de destaque
Estrela do balé russo inspira competição no RJ aos moldes do Prix Lausanne; capixaba está participando
Imagem de destaque
Sopa no almoço: 5 receitas proteicas para começar a semana com energia

