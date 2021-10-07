Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Nova Zelândia

Motociclista morre após ser atingido por caminhão em avenida da Serra

A Polícia Militar informou que Marcelo Vieira foi atingido por um caminhão que atravessava a pista para fazer um retorno; vítima  morreu no local do acidente
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

07 out 2021 às 08:57

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 08:57

Motociclista foi atingido quando o caminhão fazia o retorno na avenida Telma Rodrigues, na Serra
Motociclista foi atingido quando o caminhão fazia o retorno na avenida Telma Rodrigues, na Serra Crédito: Rodrigo Gomes
Um motociclista de 43 anos morreu após ser atingido por um caminhão na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, na altura do bairro Nova Zelândia, na Serra, por volta das 7h desta quinta-feira (7). De acordo com a Polícia Militar, o veículo atravessava a pista para fazer um retorno quando atingiu a motocicleta conduzida por Marcelo Vieira. A vítima faleceu no local do acidente.
A Polícia Militar informou à reportagem da TV Gazeta no local do acidente que Marcelo tinha a preferência, mas que ainda está levantando informações para apurar a dinâmica do acidente e a velocidade dos veículos envolvidos na ocorrência.
Marcelo Vieira, de 43 anos, morreu após ser atingido por caminhão na Serra
Marcelo Vieira, de 43 anos, morreu após ser atingido por caminhão na Serra Crédito: Reprodução
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou, em nota, que o motorista do caminhão - que não teve a identidade divulgada — não quis fazer o teste do bafômetro.
Segundo a Polícia Civil, o motorista foi conduzido à Delegacia Regional da Serra e autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

CONFUSÃO APÓS ACIDENTE

Após o acidente, o motorista do caminhão foi agredido por motociclistas que passavam pela avenida. Ele chegou a tentar sair do local com o veículo, mas foi contido por outras pessoas até a chegada da PM. Familiares e colegas de Marcelo foram até o ponto onde houve a colisão. Eles afirmaram que a vítima seguia para o trabalho quando acabou morrendo em decorrência da batida.

Veja Também

Vídeo: mulher é atropelada em acidente entre carros em Cachoeiro

Acidente entre carros deixa duas pessoas feridas em Dores do Rio Preto

Mulher fica ferida após acidente entre carro e moto na Enseada do Suá, em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Grande Vitória Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A jornalista estava internada em estado grave no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte
Após cinegrafista, morre repórter da Band vítima de acidente em estrada de Minas Gerais
Barril de petróleo
Diante do colapso global, um novo Brasil
Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados