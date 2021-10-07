Motociclista morre após ser atingido por caminhão em avenida da Serra

Um motociclista de 43 anos morreu após ser atingido por um caminhão na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, na altura do bairro Nova Zelândia, na Serra, por volta das 7h desta quinta-feira (7). De acordo com a Polícia Militar, o veículo atravessava a pista para fazer um retorno quando atingiu a motocicleta conduzida por Marcelo Vieira. A vítima faleceu no local do acidente.
A Polícia Militar informou à reportagem da TV Gazeta no local do acidente que Marcelo tinha a preferência, mas que ainda está levantando informações para apurar a dinâmica do acidente e a velocidade dos veículos envolvidos na ocorrência.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou, em nota, que o motorista do caminhão - que não teve a identidade divulgada — não quis fazer o teste do bafômetro.
Segundo a Polícia Civil, o motorista foi conduzido à Delegacia Regional da Serra e autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
CONFUSÃO APÓS ACIDENTE
Após o acidente, o motorista do caminhão foi agredido por motociclistas que passavam pela avenida. Ele chegou a tentar sair do local com o veículo, mas foi contido por outras pessoas até a chegada da PM. Familiares e colegas de Marcelo foram até o ponto onde houve a colisão. Eles afirmaram que a vítima seguia para o trabalho quando acabou morrendo em decorrência da batida.