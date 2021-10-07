Motociclista morre após ser atingido por caminhão em avenida da Serra

Motociclista foi atingido quando o caminhão fazia o retorno na avenida Telma Rodrigues, na Serra Crédito: Rodrigo Gomes

Um motociclista de 43 anos morreu após ser atingido por um caminhão na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, na altura do bairro Nova Zelândia, na Serra , por volta das 7h desta quinta-feira (7). De acordo com a Polícia Militar , o veículo atravessava a pista para fazer um retorno quando atingiu a motocicleta conduzida por Marcelo Vieira. A vítima faleceu no local do acidente.

A Polícia Militar informou à reportagem da TV Gazeta no local do acidente que Marcelo tinha a preferência, mas que ainda está levantando informações para apurar a dinâmica do acidente e a velocidade dos veículos envolvidos na ocorrência.

Marcelo Vieira, de 43 anos, morreu após ser atingido por caminhão na Serra Crédito: Reprodução

Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou, em nota, que o motorista do caminhão - que não teve a identidade divulgada — não quis fazer o teste do bafômetro.

Segundo a Polícia Civil, o motorista foi conduzido à Delegacia Regional da Serra e autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

CONFUSÃO APÓS ACIDENTE