Homem morre após carro cair de ponte em Governador Lindenberg

Um carro capotou e caiu da ponte sobre o Rio 15 de Novembro, na localidade de Córrego Moacir, em Governador Lindenberg, no Noroeste do Estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas estavam no veículo, uma conseguiu sair por conta própria e a outra foi resgatada por populares, mas morreu no local. O acidente ocorreu por volta das 18 horas desta sexta-feira (18).
A vítima, segundo a Defesa Civil municipal, foi identificada como Jean Grola. Populares informaram aos bombeiros que o carro perdeu o controle quando passava pela ponte e caiu no rio. Pessoas que estavam no local ajudaram no resgate da vítima. Porém, a corporação informou que quando a equipe chegou até a localidade, foi constatada a morte do homem.
A Polícia Civil foi acionada. Por nota, a assessoria da corporação informou que, durante os finais de semana, só tem acesso às ocorrências do plantão vigente das delegacias.