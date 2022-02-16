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Iria visitar os filhos

Moradora do ES que morreu durante voo para Paris teve trombose, diz laudo

Familiares de Maria de Lourdes Araújo dos Santos contaram que os exames apontaram que um coágulo, que se deslocou para o coração, causou a morte dela no voo da Latam; família deve optar por cremação

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 13:24

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

16 fev 2022 às 13:24
Mulher morre em avião Latam
Maria de Lourdes morava há mais de 30 anos em Cariacica e morreu no voo que a levaria até Paris, onde visitaria filhos e netos Crédito: Arquivo da família
Uma trombose foi a causa da morte da dona de casa Maria de Lourdes Araújo dos Santos, de 75 anos, que morreu durante um voo entre São Paulo e Paris, operado pela companhia Latam, na última segunda-feira (14). A informação foi repassada pela família à reportagem de A Gazeta na manhã desta quarta-feira (16).
Segundo uma das filhas de Maria, Lucilene Araújo dos Santos, a idosa,  que morava há mais de 30 anos em Cariacica, teve um mal-estar no avião, que precisou desviar para Madri, na Espanha, onde tentativas para salvá-la foram realizadas, porém sem sucesso. O irmão de Lucinene, Leandro Araújo dos Santos, saiu de Paris, na França, com destino à capital espanhola onde realiza os trâmites para a liberação do corpo da mãe.
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O laudo cadavérico repassado pela perícia à família apontou que uma trombose provocou o mal súbito na dona de casa, que evoluiu para óbito - a trombose consiste na formação de um coágulo sanguíneo em uma ou mais veias grandes das pernas e das coxas. Esse coágulo bloqueia o fluxo de sangue, causando inchaço e dor na região.
O problema maior é quando o coágulo se desprende e se movimenta na corrente, em um processo chamado de embolia. No caso de Maria de Lourdes, a filha relatou que o coágulo se alojou no coração.

BUROCRACIA E CREMAÇÃO

Desde que foi informado sobre a morte da mãe, Leandro, um dos filhos da idosa, que mora em Paris, se deslocou até a Espanha. No país vizinho, é ele quem cuida de todos os detalhe burocráticos para a liberação do corpo, velório e sepultamento. Entretanto, diante das dificuldades em solucionar os entraves, ele e os demais familiares optaram por cremar Maria de Lourdes por lá, visto que boa parte da família da idosa, incluindo filhos e netos, reside na Europa.
França
Em 2019, Maria de Lourdes esteve em Paris e posou para esta foto na frente da Torre Eiffel com o filho Leandro Crédito: Arquivo pessoal
"Nós optamos pela cremação do corpo na Espanha porque vai demorar muito o traslado para o Brasil. É tudo muito burocrático e queremos acabar logo com esse sofrimento. O corpo não foi liberado ainda porque preciso designar uma funerária. Estou fazendo alguns orçamentos aqui e também em contato com a Latam. Espero que eles (empresa) cumpram com a palava que nos deram e divulgaram em relação a dar assistência à família. Até o momento o que tive foi o hotel, e disseram que me pagarão depois o bilhete de avião que fiz de Paris para Espanha, mais os outros gastos", detalhou Leandro, de 38 anos, que é perito criminal da Polícia Civil francesa.
No fim da manhã, Leandro comunicou que foi procurado pela aérea, que se mostrou solícita e disposta a ajudar. 
"Recebi há pouco uma ligação da Latam do Brasil. Eles disseram que entraram em contato com a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), e foram informados que a empresa não tem obrigação legal nenhuma em repatriar o corpo ou de dar uma assistência deste tipo, visto que a passagem foi comprada sem seguro.  Mas a companhia está sensível com nosso caso e vai tentar fazer o possível para pelo menos nos ajudar a cremar o corpo aqui (Madri)", complementou o perito.

RESPOSTA DA LATAM

Demandada por A Gazeta na terça e novamente nesta quarta-feira, a Latam disse, em nota, que "o voo LA702 (São Paulo/Guarulhos – Paris), que decolou às 23h05* de domingo (13), precisou pousar no aeroporto de Madri às 13h03* (horário local) de segunda-feira (14) para que uma passageira recebesse atendimento médico. A companhia se sensibiliza com o ocorrido e informa que está buscando contato com os familiares da passageira para prestar toda a assistência necessária", informou a companhia aérea.
No começo da tarde, a assessoria da empresa deu detalhes do caso envolvendo a passageira e reiterou que está colaborando com a família neste momento de perda.  

Nota da Latam

A LATAM se sensibiliza com o ocorrido no voo LA702 (São Paulo/Guarulhos – Paris), que decolou domingo (13) e precisou pousar no aeroporto de Madri na segunda-feira (14) para que uma passageira recebesse atendimento médico.

Desde o início da ocorrência, a empresa seguiu todos os procedimentos necessários a bordo e, já em Madri, providenciou que o sobrinho que a acompanhava no voo prosseguisse para Paris. Em paralelo, também providenciou que o seu filho viajasse de Madri para Paris em voo da Iberia.

No aeroporto de Madri, a LATAM prestou todos os esclarecimentos para o filho da passageira e providenciou hotel e alimentação na capital espanhola para assegurar os procedimentos necessários. Em relação ao traslado do corpo, a empresa reforça que está em contato direto com o filho da passageira para tratar dos trâmites.

A LATAM também esclarece que o atendimento médico a bordo de todos os voos é realizado de forma voluntária. Os tripulantes anunciam a emergência de saúde a todos os passageiros para que médicos voluntários possam se apresentar para esse atendimento. A empresa conta com kits médicos de primeiros socorros e com desfibriladores em todas as suas aeronaves, inclusive com mais itens do que exige a legislação de cada país onde a companhia opera.

Adicionalmente, a LATAM também tem parceria com empresa de telemedicina que pode prestar atendimento remoto em caso de ausência de médicos a bordo, ou até mesmo assessorar remotamente os médicos que estiverem a bordo. Em casos mais graves, como o do voo de São Paulo para Paris, a LATAM segue o procedimento indicado e busca o aeroporto mais adequado para o atendimento médico.

Comunicado da empresa aérea

O CASO

Maria de Lourdes viajava para Paris ao encontro dos filhos e outros familiares que moram na França. Durante o voo ela passou mal. Uma passageira que esta no avião contou ao portal G1, que o piloto solicitou a ajuda de algum médico que estivesse na aeronave. Integrantes da comissão técnica, incluindo médicos, da seleção feminina de futebol do Brasil chegaram a prestar atendimento à idosa. Posteriormente o socorro foi continuado em solo, mas a moradora de Cariacica não resistiu.
Morte em voo
Ao lado do marido, Maria de Lourdes já esteve na França anteriormente para visitar familiares Crédito: Arquivo pessoal
Esta seria a terceira vez que Lourdes desembarcaria no país europeu para ficar com os filhos. Antes, ela havia viajado em 2012 e em 2019, acompanhada pelo marido. Além de Lucilene e Leandro, Lourdes deixou outros cinco filhos: Paulo, Erasmo e Rosânia, que também moram na França, e Edna e Edson, que residem no Espírito Santo. A dona de casa era avó de 24 netos e ainda bisavó de 8 bisnetos.
Maria de Lourdes é natural da Bahia e morava há mais de três décadas no bairro Nova Rosa da Penha, onde era muito conhecida e querida. A perda repentina dela rendeu homenagens e comoveu amigos, vizinhos e conhecidos em Cariacica. 

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