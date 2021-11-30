O que causou queda de avião que matou duas pessoas em Guarapari

Combustível contaminado

Apesar da inspeção de "50 horas" realizada em Juiz de Fora ( MG ) por um mecânico habilitado e dos voos anteriores não terem apresentado problemas, foi relatado que as vedações dos bocais dos tanques de combustível apresentavam "sinais evidentes de desgaste", sendo que um deles estava "praticamente sem vedação entre o bocal e a respectiva tampa". A situação configura uma possível falha nas ações de manutenção, "haja vista que se trata de um tipo de desgaste progressivo".

De acordo com o relato de uma testemunha, os pilotos realizaram alguns voos na região nos dias anteriores ao acidente e tinham o costume de apenas retirarem a capa do motor e os bloqueios das entradas de ar, "deixando de efetuar os procedimentos previstos na inspeção de pré-voo estabelecidos no manual da aeronave, dentre os quais, a drenagem dos tanques de combustível".

Desde o início, o voo foi presenciado por dois funcionários do Aeródromo de Guarapari. Ambos afirmaram que "a aeronave deu sinais claros de falha do motor já durante a decolagem". Quando o avião já estava fora do solo, eles relataram "variação do ruído produzido pelo motor, evidenciando perda abrupta de potência". O motor, então, passou a acelerar e apresentar falhas de forma alternada, evidenciando que "a aeronave decolou em condições precárias".

Em casos de falha de motor durante a decolagem na pista 6 do Aeródromo de Guarapari, o procedimento informal preconizado é fazer uma curva suave à esquerda, se dirigindo para um setor com menos edificações e algumas áreas descampadas, "proporcionando melhores condições para a realização de um pouso de emergência bem-sucedido". No entanto, o piloto efetuou uma curva acentuada para a direita — procedimento, este, que configurou "uma decisão equivocada".