Tradicional cerimonial de Vitória vai dar lugar a prédio comercial e residencial

Oásis, que fica em Santa Lúcia, foi vendido no início de janeiro, mas continuará funcionando até o final de 2026

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 11:35

Cerimonial Oásis em Santa Lúcia, Vitória, tem cerca de 5,8 mil metros quadrados Crédito: Vitor Jubini

O tradicional Cerimonial Oásis, em Santa Lúcia, Vitória, vai dar lugar a um prédio residencial e comercial. O contrato de venda foi assinado na primeira semana de janeiro, mas o espaço vai continuar funcionando, ainda atendendo a eventos, durante todo o ano de 2026. O estabelecimento, que tem cerca de 5,8 mil metros quadrados, existe há cerca de 27 anos, em uma localização privilegiada na Capital.

"A gente já vinha sendo sondado há muitos anos por conta da localização e do tamanho do imóvel, só que ninguém nunca chegava no que gostaríamos, não só em termos de expectativa financeira, mas com relação ao que seria feito ali em cima, porque esse imóvel está na minha família há muitos anos, cerca de 40 anos. Meu pai que construiu aquilo ali. Para nós não era só uma questão de vender, mas para quem iria vender, o que fariam ali em cima, tem uma questão emocional muito grande", disse Clarissa Jacomelli, sócia do cerimonial.

As negociações com a construtora (nome não foi revelado), que fará o prédio residencial e comercial, começaram há cerca de um ano e meio. "Há um ano e meio atrás, quando começou a negociar, a gente nem sequer abriu a agenda de 2027. Até dezembro de 2026, a gente funciona normalmente. Vamos entregar o imóvel em janeiro de 2027, mas o Oásis só vai ser desmontado seis meses depois. Vamos ter também uma pequena janela de remarcação em 2027 para poder cobrir possíveis eventos que tenham que ser remarcados", detalhou Clarissa.

Ela ainda não sabe se irá abrir outros empreendimentos no futuro. "Meu irmão possivelmente vai continuar trabalhando com festas, ele tem empresa de iluminação cênica, mas não está nos planos abrir outro cerimonial, acho que o ciclo de festas se encerrou."

Foi o trabalho da vida do meu pai, João Batista Jacomelli, para os filhos dele. Foi ele quem construiu tudo sozinho Clarissa Jacomelli Sócia do Cerimonial Oásis

Vista aérea do terreno do Cerimonial Oásis, em Santa Lúcia, Vitória Crédito: Google Earth

A família pretende vender alguns itens históricos após desmontar o cerimonial. "Dentro do Oásis temos muitas coisas que fazem parte da história capixaba. Como meu pai trabalhava na Encol (antiga construtora e incorporadora), a gente tem portas ali que foram da casa de Américo Buaiz, muita coisa com muito valor histórico que a gente guardou e usou dentro do Oásis mesmo. A gente vai desmontar tudo isso e acredito que, em maio ou junho de 2027, vamos vender essas coisas", disse Clarissa.

Os eventos deste ano serão como despedidas para a família. "A gente fez questão de ligar pessoalmente para cada uma das minhas noivas que estão casando esse ano. Agradeço muito a confiança. A gente trabalha há anos com isso e viu muita coisa bonita acontecer. Somos o cerimonial mais antigo em atividade hoje. A gente finaliza esse ciclo com muito amor no coração, já com saudades, mas muito gratos", finalizou.

