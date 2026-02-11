CBN Vitória ao vivo: Cão encontra pista em riacho durante busca por cabeça de Dante Michelini

Home
CBN Vitória ao vivo: Caso Dante Michelini: polícia prende no ES suspeito do assassinato

No programa desta quarta (11), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 09:30

No programa CBN Vitória desta quarta (11), de 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

