Avião faz pouso imprevisto em Vitória após passageiro morrer durante o voo

Um passageiro de um voo alternado para Vitória morreu durante o voo. Avião seguia para Recife, mas precisou descer na capital capixaba Crédito: Zurich Airport Brasil/Divulgação

Your browser does not support the audio element. Avião faz pouso de emergência em Vitória após passageiro morrer durante o voo

Um avião da companhia aérea Azul precisou realizar um pouso imprevisto no Aeroporto de Vitória , no começo da madrugada desta quinta-feira (13), depois que um passageiro morreu após sentir-se mal durante o voo.

De acordo com a assessoria do terminal da Capital, a aeronave, prefixo PR-YRU, um Airbus A320-251N, que fazia o voo AD2637, tocou o solo capixaba por volta de 0h43, já com equipes de socorro à espera da mesma.

"O Aeroporto de Vitória foi demandado pela Torre de Controle sobre o voo AD2637, com origem do Aeroporto de Porto Alegre com destino ao Aeroporto de Recife. A aeronave necessitava alternar no Aeroporto de Vitória para atendimento de um passageiro com necessidade médica. A partir da informação, a equipe do serviço 24h de emergência do aeroporto imediatamente se colocou de prontidão para aguardar a aeronave e prestar o primeiro atendimento à vítima. A equipe confirmou o óbito do passageiro e acionou o Serviço de Verificação de Óbito (SVO) da Polícia Civil, que compareceu ao aeroporto para realizar o procedimento de remoção", disse, em nota, a Zurich Airport Brasil.

DE MINAS PARA O ES

De acordo com o site Flight Radar, o avião alternou para o Aeroporto de Vitória quando sobrevoava a região do Parque Nacional do Cipó, em Minas Gerais. Deste ponto, a aeronave entrou no espaço aéreo capixaba na altura da Região do Caparaó, voou em direção à orla, até alinhar com a pista do aeroporto.

O voo da Azul precisou alternar para Vitória quando sobrevoava o estado de Minas Gerais depois que um passageiro passou mal Crédito: Reprodução/Flight Radar 24

Ainda segundo o site especializado em aviação, o voo foi retomado e chegou em Recife às 5h34 da manhã - em condições normais, o pouso na capital pernambucana deveria ocorrer por volta das 2h40.

CORPO ENCAMINHADO AO SVO

A Polícia Civil comunicou que o Serviço de Transporte de Cadáveres foi acionado e o corpo da vítima encaminhado para o Serviço de Verificação de Óbito (SVO) da Secretaria de Saúde, uma vez que não havia sinais de morte violenta.

O passageiro que foi a óbito voava neste avião, um Airbus A320-251N, de prefixo PR-YRU Crédito: Divulgação/ORCIVAL FredFrench Frogs

O QUE DIZ A AZUL

Em nota, a Azul informou que a aeronave que fazia o voo AD2637, que partiu de Porto Alegre com destino ao Recife, precisou alternar sua rota para o Aeroporto de Vitória por conta de um cliente passando mal a bordo. Este chegou a receber os primeiros atendimentos, mas, infelizmente, não resistiu e foi a óbito. A companhia lamenta o ocorrido e destaca que está prestando toda a assistência necessária aos familiares", disse a empresa.

A aérea não informou a causa da morte e a identificação do passageiro.