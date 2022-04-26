Criança cai em reservatório e morre afogada em Governador Lindenberg

Um menino de três anos morreu afogado ao cair em uma cisterna — reservatório de água — na comunidade de São João de Novo Brasil, zona rural de Governador Lindenberg, no Noroeste do Estado, na tarde do último domingo (24). Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, Rodolfo Gabriel Santana de Souza foi socorrido pela própria família e levado para uma unidade de saúde, mas, no local, foi constatado que a criança já estava sem vida.
O reservatório estava sendo construído em uma propriedade perto da casa em que a criança morava com os pais. O proprietário do local colocou placas de isopor para cobrir a cisterna.
Segundo a Secretaria de Saúde de Governador Lindenberg, os pais informaram que estavam em casa quando perceberam que Rodolfo Gabriel não estava mais próximo deles, e foram procurar pelo menino. A família notou que uma das placas de isopor que cobria a cisterna estava quebrada e viram a criança dentro do reservatório.
A Secretaria Municipal de Saúde informou que a morte do menino foi constatada na unidade de saúde, às 18h30 de domingo, e o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina fez o recolhimento do corpo por volta das 10h de segunda-feira (25).
A reportagem demandou a Polícia Civil para se pronunciar sobre a demora no atendimento do SML de Colatina, e também para saber o resultado do laudo pericial que aponta a causa da morte. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.