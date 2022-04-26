Criança cai em reservatório e morre afogada em Governador Lindenberg

Rodolfo Gabriel Santana de Souza, de 3 anos, morreu afogado ao cair em uma cisterna na zona rural de Governador Lindenberg Crédito: Acervo pessoal

Um menino de três anos morreu afogado ao cair em uma cisterna — reservatório de água — na comunidade de São João de Novo Brasil, zona rural de Governador Lindenberg , no Noroeste do Estado , na tarde do último domingo (24). Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, Rodolfo Gabriel Santana de Souza foi socorrido pela própria família e levado para uma unidade de saúde, mas, no local, foi constatado que a criança já estava sem vida.

O reservatório estava sendo construído em uma propriedade perto da casa em que a criança morava com os pais. O proprietário do local colocou placas de isopor para cobrir a cisterna.

Segundo a Secretaria de Saúde de Governador Lindenberg, os pais informaram que estavam em casa quando perceberam que Rodolfo Gabriel não estava mais próximo deles, e foram procurar pelo menino. A família notou que uma das placas de isopor que cobria a cisterna estava quebrada e viram a criança dentro do reservatório.

Cisterna em construção perto da casa do menino era coberta por placas de isopor Crédito: Leitor | A Gazeta

A Secretaria Municipal de Saúde informou que a morte do menino foi constatada na unidade de saúde, às 18h30 de domingo, e o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina fez o recolhimento do corpo por volta das 10h de segunda-feira (25).