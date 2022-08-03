Acidente entre carros e carreta deixa um morto em São Gabriel da Palha Crédito: Leitor | A Gazeta

Um acidente envolvendo dois carros e uma carreta matou uma pessoa e deixou outras duas feridas na ES 137, a Rodovia do Café, em São Gabriel da Palha , Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (3). Morreu o motorista José Ronaldo Barcelos, de 36 anos, que dirigia Hyundai iX35. A carreta acabou tombando na rodovia e a carga de madeira ficou espalhada.

Segundo informações da Polícia Militar , o outros dois feridos — que estavam um em cada carro — tiveram lesões leves e não precisaram de atendimento médico.

A rodovia foi totalmente interditada para o atendimento da ocorrência pelas polícias Militar e Civil. Em atualização, às 10h30 desta quinta-feira (4), a PM informou que o trânsito segue em sistema "pare e siga", permitindo apenas a passagem de veículos de pequeno porte.

Carreta tombada com a carga no chão da pista Crédito: Leitor | A Gazeta

A ES 137 liga as cidades de São Gabriel da Palha e Nova Venécia. O acidente ocorreu em um trecho próximo à localidade São Roque da Terra Roxa, por volta das 8h50.

Testemunhas disseram ao repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, que o carro em que estava o motorista que faleceu invadiu a contramão, colidindo de frente com a carreta. O outro veículo, que seguia atrás dele, não conseguiu frear a tempo e se envolveu no acidente.

Polícia Civil também foi ao local para fazer a perícia e o recolhimento do corpo. A corporação informou, nesta quinta-feira (4), que dois motoristas foram encaminhados à Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, onde foram ouvidos e liberados, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro – quando o condutor presta socorro à vítima, não se pode aplicar uma prisão em flagrante (não há indício de que um dos dois cometeram crime).

Segundo a Polícia Civil, informações preliminares dão conta que o condutor do iX35 invadiu a contramão e atingiu o caminhão. Já o motorista do veículo Golf, que seguia logo atrás da iX35, não conseguiu parar.

O QUE DIZ OS CORREIOS

O motorista José Ronaldo Barcelos era funcionário dos Correios. Em nota a empresa se pronunciou sobre o caso:

"Os Correios confirmam e lamentam a morte do empregado José Ronaldo Barcelos, ocorrida hoje (3), em acidente na ES-137, no município de São Gabriel da Palha/ES. Em respeito à família e aos valores dos Correios, a empresa não detalha informações pessoais e profissionais de seus empregados."