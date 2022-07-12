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Noroeste do ES

Casal tem ouro avaliado em R$ 80 mil roubado em São Gabriel

Vítimas saíram para uma cavalgada beneficente no domingo (10) e quando voltaram para casa a mesma havia sido invadida por criminosos
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

12 jul 2022 às 13:08

Publicado em 12 de Julho de 2022 às 13:08

Crime é investigado pela Delegacia de São Gabriel da Palha.
Crime é investigado pela Delegacia de São Gabriel da Palha. Crédito: Polícia Civil
Um casal teve a casa invadida e uma quantidade de ouro, avaliada em pelo menos R$ 80 mil, furtada na noite de domingo (10) no bairro Santa Rita, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. Tudo aconteceu quando as vítimas saíram para um passeio em uma cavalgada durante à tarde. Quando voltaram, à noite, perceberam que havia algo de errado.
O marido relatou para Polícia Militar ter notado um banco encostado na parede e também marcas de pés. Em seguida, percebeu que uma das portas estava arrombada. Logo, ele e a esposa imaginaram que o material em ouro poderia ter sido levado.
Quando a esposa abriu a gaveta, o ouro não estava mais ali. Segundo ela, a quantidade aproximada era avaliada em cerca R$ 80 mil, com possibilidade de revenda de até R$ 150 mil. Ela não soube dizer era o peso do material que tinha.
A gaveta estava trancada e quem efetuou o roubo utilizou ferramentas para abri-la. A PM não confirmou se o ouro era em joias ou o metal em si. Também foi furtado cerca de R$ 1 mil em espécie.
Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha investiga o caso e diligências estão em andamento. Até o momento nenhum suspeito foi detido.
A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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