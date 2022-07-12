Casal tem ouro avaliado em R$ 80 mil roubado em São Gabriel

Crime é investigado pela Delegacia de São Gabriel da Palha. Crédito: Polícia Civil

Um casal teve a casa invadida e uma quantidade de ouro, avaliada em pelo menos R$ 80 mil, furtada na noite de domingo (10) no bairro Santa Rita, em São Gabriel da Palha , no Noroeste do Espírito Santo. Tudo aconteceu quando as vítimas saíram para um passeio em uma cavalgada durante à tarde. Quando voltaram, à noite, perceberam que havia algo de errado.

O marido relatou para Polícia Militar ter notado um banco encostado na parede e também marcas de pés. Em seguida, percebeu que uma das portas estava arrombada. Logo, ele e a esposa imaginaram que o material em ouro poderia ter sido levado.

Quando a esposa abriu a gaveta, o ouro não estava mais ali. Segundo ela, a quantidade aproximada era avaliada em cerca R$ 80 mil, com possibilidade de revenda de até R$ 150 mil. Ela não soube dizer era o peso do material que tinha.

A gaveta estava trancada e quem efetuou o roubo utilizou ferramentas para abri-la. A PM não confirmou se o ouro era em joias ou o metal em si. Também foi furtado cerca de R$ 1 mil em espécie.

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha investiga o caso e diligências estão em andamento. Até o momento nenhum suspeito foi detido.