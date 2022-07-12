Jornalista flagra ladrão e impede roubo a prédio em Vila Velha

Jornalista impediu roubo a prédio em Vila Velha Crédito: Reprodução

Um jornalista flagrou uma invasão e impediu um assalto no prédio onde mora, na madrugada desta terça-feira (12), no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha , na Grande Vitória. Ao todo, moram oito famílias no prédio.

O jornalista Charles Manga contou que era por volta das 2h quando ouviu um barulho e, da janela, percebeu que as luzes da garagem estavam acesas. Quando foi checar o que estava acontecendo, se deparou com o criminoso, que fugiu.

"Acordei com um estalo e já deduzi que poderia ser algum tipo de arrombamento porque esse prédio já foi arrombado. Cheguei e vi uma senhora sentada. Quando ela me avistou, colocou uma sombrinha no rosto. Da janela da cozinha vi todas as luzes acesas e deduzi que tinha alguém. Quando abri a porta escutei um barulho como se a pessoa tivesse pulando da escada aqui embaixo. Só vi o vulto dele [o suspeito] saindo pelo portão e correndo em direção à rua", contou.

Portão de garagem de prédio foi arrombado em Vila Velha Crédito: Oliveira Alves

O portão da garagem já foi arrombado duas vezes em um mês, segundo os moradores. Como o jornalista agiu rápido, nada foi roubado.

"Aquela mulher, provavelmente estava dando cobertura pra ele e aí deve ter feito algum sinal pra ele. Só deu pra ver os dois virando a rua. Tenho minha filha de oito anos, minha esposa, moram outras pessoas no condomínio e realmente é um susto muito grande", disse o jornalista.

A Guarda Municipal e a Polícia Militar foram acionadas pelos moradores. O jornalista disse que saiu de casa pra ver o que estava acontecendo porque já atuou como bombeiro, mas que não aconselha ninguém a fazer o mesmo.

"É difícil. Não aconselho ninguém a reagir a não ser que você esteja preparado e consciente daquilo que você vai fazer. Vamos mudar o sistema de monitoramento do prédio para nos sentirmos mais seguros", informou.