Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cristóvão Colombo

Jornalista flagra ladrão e impede roubo a prédio em Vila Velha

Criminoso fugiu quando foi flagrado invadindo o local, na madrugada desta terça-feira (12), no bairro Cristóvão Colombo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2022 às 12:54

Publicado em 12 de Julho de 2022 às 12:54

Jornalista impediu roubo a prédio em Vila Velha
Jornalista impediu roubo a prédio em Vila Velha Crédito: Reprodução
Um jornalista flagrou uma invasão e impediu um assalto no prédio onde mora, na madrugada desta terça-feira (12), no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, na Grande Vitória. Ao todo, moram oito famílias no prédio.
O jornalista Charles Manga contou que era por volta das 2h quando ouviu um barulho e, da janela, percebeu que as luzes da garagem estavam acesas. Quando foi checar o que estava acontecendo, se deparou com o criminoso, que fugiu.
"Acordei com um estalo e já deduzi que poderia ser algum tipo de arrombamento porque esse prédio já foi arrombado. Cheguei e vi uma senhora sentada. Quando ela me avistou, colocou uma sombrinha no rosto. Da janela da cozinha vi todas as luzes acesas e deduzi que tinha alguém. Quando abri a porta escutei um barulho como se a pessoa tivesse pulando da escada aqui embaixo. Só vi o vulto dele [o suspeito] saindo pelo portão e correndo em direção à rua", contou.
Portão de garagem de prédio foi arrombado em Vila Velha
Portão de garagem de prédio foi arrombado em Vila Velha Crédito: Oliveira Alves
O portão da garagem já foi arrombado duas vezes em um mês, segundo os moradores. Como o jornalista agiu rápido, nada foi roubado.
"Aquela mulher, provavelmente estava dando cobertura pra ele e aí deve ter feito algum sinal pra ele. Só deu pra ver os dois virando a rua. Tenho minha filha de oito anos, minha esposa, moram outras pessoas no condomínio e realmente é um susto muito grande", disse o jornalista.
A Guarda Municipal e a Polícia Militar foram acionadas pelos moradores. O jornalista disse que saiu de casa pra ver o que estava acontecendo porque já atuou como bombeiro, mas que não aconselha ninguém a fazer o mesmo.
"É difícil. Não aconselho ninguém a reagir a não ser que você esteja preparado e consciente daquilo que você vai fazer. Vamos mudar o sistema de monitoramento do prédio para nos sentirmos mais seguros", informou.
Com informações de G1/ES

Veja Também

Vídeo: Ciclista é atropelada e arrastada por reboque em Linhares

Homem é executado a tiros quando voltava de jogo de futebol na Serra

Suspeitos capotam com carro roubado durante perseguição na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Próximo governador precisará olhar para os esteios da arrecadação do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados