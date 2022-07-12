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Mais de 30 tiros

Homem é executado a tiros quando voltava de jogo de futebol na Serra

Crime aconteceu na noite desta segunda-feira (11), no cruzamento das ruas Anhanguera e Ortolon Conti, no bairro Vila Nova de Colares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2022 às 11:31

Publicado em 12 de Julho de 2022 às 11:31

Moradores e policiais observam local onde homem foi morto a tiros na Serra.
Moradores e policiais observam local onde homem foi morto a tiros na Serra Crédito: Archimedis Patrício
Um homem foi morto com mais de 30 tiros enquanto voltava de um jogo de futebol, na noite desta segunda-feira (11), no bairro Vila Nova de Colares, na Serra, na Grande Vitória. Moradores contaram que a vítima foi atingida principalmente no peito e na cabeça.
O crime aconteceu no cruzamento das ruas Anhanguera e Ortolon Conti, perto da unidade de saúde do bairro. O homem estava de uniforme e, segundo testemunhas, estava jogando em um campo da região antes de ser assassinado. Ainda de acordo com moradores, ele estava voltando para casa quando foi baleado por criminosos que passaram em um carro.
Polícia Militar foi acionada e isolou a área, mas não conseguiu localizar nenhum suspeito. Segundo os militares, a vítima era moradora da região, mas nenhum familiar apareceu no local.
A perícia da Polícia Civil também foi acionada. Com a vítima, os investigadores encontraram uma bucha de maconha, que foi apreendida.
O nome do homem assassinado não foi divulgado.
*Com informações de Caíque Verli, do g1 ES e TV Gazeta.

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