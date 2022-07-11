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Jardim Limoeiro

Homem é encontrado morto em suíte de motel na Serra

Corpo foi achado no último domingo (10), em estabelecimento que fica na ES 010; Polícia Civil registrou o caso como morte natural, a princípio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2022 às 20:04

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 20:04

Um homem foi encontrado morto em uma suíte de um motel localizado na ES 010, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, no último domingo (10). Ainda não há informações sobre a causa da morte e se o indivíduo estava com alguém no quarto. O nome e a idade dele não foram divulgados.
Polícia Militar informou que foi acionada durante a tarde, por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que solicitou apoio no motel, "onde havia um homem em óbito". Uma equipe esteve no local, prestou apoio e acionou a Polícia Civil.
Por sua vez, a PC informou que o caso foi registrado como "encontro de cadáver" e segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para apontar a causa da morte e ser liberado a familiares. 
"A população pode denunciar, por meio do Disque-denúncia (181), qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", reforçou a corporação.

Atualização

12/07/2022 - 4:12
Após a publicação desta matéria, a Polícia Militar e a Polícia Civil enviaram nota sobre o caso, detalhando o acionamento e que o caso é investigado, inicialmente, como encontro de cadáver. O texto foi atualizado.

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