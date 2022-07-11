Homem é encontrado morto em suíte de motel na Serra

Um homem foi encontrado morto em uma suíte de um motel localizado na ES 010, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, no último domingo (10). Ainda não há informações sobre a causa da morte e se o indivíduo estava com alguém no quarto. O nome e a idade dele não foram divulgados.
A Polícia Militar informou que foi acionada durante a tarde, por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que solicitou apoio no motel, "onde havia um homem em óbito". Uma equipe esteve no local, prestou apoio e acionou a Polícia Civil.
Por sua vez, a PC informou que o caso foi registrado como "encontro de cadáver" e segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para apontar a causa da morte e ser liberado a familiares.
"A população pode denunciar, por meio do Disque-denúncia (181), qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", reforçou a corporação.
Atualização
12/07/2022 - 4:12
Após a publicação desta matéria, a Polícia Militar e a Polícia Civil enviaram nota sobre o caso, detalhando o acionamento e que o caso é investigado, inicialmente, como encontro de cadáver. O texto foi atualizado.