Suspeito de assassinar jovem e adolescente em Aracruz é preso em SP

Polícia Civil prendeu, na manhã desta segunda-feira (11), um homem de 30 anos, suspeito de dois assassinatos. Segundo as investigações, ele matou um jovem de 19 anos e um adolescente de 15 anos, no dia 29 de maio deste ano, no bairro Rio Preto, em Aracruz , no Norte do Espírito Santo . O suspeito foi localizado no interior de São Paulo , para onde fugiu e se escondeu na casa do irmão. O homem tentou enganar os policiais ao se passar pelo parente, mas foi reconhecido.

Segundo a PC, ele morava com as vítimas, e os três traficavam drogas na região onde os homicídios aconteceram. No entanto, houve uma desavença entre eles e, na data do crime, elas foram surpreendidas pelo suspeito, ao retornarem para a casa. Na residência, foram encontradas 48 pedras de crack, 21 pinos de cocaína e duas buchas de maconha.

Material encontrado na casa de suspeito de assassinar jovem e adolescente em Aracruz Crédito: Polícia Civil

As investigações apontaram que o homem havia fugido para a cidade de Santa Isabel (SP), onde se hospedou na casa de um irmão. A Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa ( DHPP ) de Aracruz manteve contato com a delegacia da cidade paulista, até que a equipe conseguiu prender o suspeito, enquanto ele caminhava na localidade de Portal, na saída para a cidade de Igaratá (SP).

“O procurado se surpreendeu com a ação policial e por ter sido encontrado. Inicialmente, ele tentou se identificar com o nome de um irmão, porém foi devidamente reconhecido pelos policiais, que já tinham a foto do suspeito. Ele foi detido e preferiu se manter em silêncio quanto ao duplo homicídio. Posteriormente, ele será encaminhado ao presídio paulista”, contou o delegado André Jaretta, da DHPP de Aracruz.